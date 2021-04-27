 

“Если кто-то начинает взрывать мне мозг, я напрягаюсь”. Шепелев признался, что срывается на своих детях

27.04.2021, 14:46, Новости дня
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“С появлением ребенка мое утро начинается раньше обычного, около 6.00. Оно стало очень загруженным. С понедельника по пятницу это один и тот же набор действий, как “День сурка”: будильник, 10 минут, чтобы проснуться, быстрый душ, разбудить [дочь возлюбленной Екатерины Тулуповой от предыдущих отношений] Ладу, приготовить завтрак, разбудить [сына, матерью которого является покойная певица Жанна Фриске] Платона, проводить первую на автобус, выгулять и накормить собак, отвезти второго… Я делаю все это с радостью, но, если кто-то начинает взрывать мне мозг: “Не хочу вставать”, “Завтрак – говно”, “У меня в постели клопы”, “Дурацкая школа”, я напрягаюсь и могу взорваться”, – написал ведущий.

Шепелев признался, что после этого ему приходится извиняться.

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Публикация от Дмитрии * Шепелев (@dmitryshepelev)

Контекст:26 марта 2021 года Шепелев сообщил, что во второй раз стал отцом – его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова родила сына. Пара назвала ребенка Тихоном.
От предыдущих отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года, у Шепелева есть сын Платон (2013). Тулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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