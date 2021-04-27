Марчук: Россия отвела войска, потому что Путин не хотел попасть в “мясорубку”

“Они протестировали [свои силы], подведут итоги: что сработало, что не сработало. Точно все их разведки работали – и космическая, и радиотехническая, и агентурная. Они подведут итоги, как Украина реагировала: политики, спецслужбы, военные, население и “пятая колонна”. Смотрите, какая была логика. Путин не мог пойти в такую наступательную операцию, когда он публично к этому готовился – весь мир вздыбился, Украина тоже готовилась. То есть можно было нарваться на серьезную “мясорубку”, – подчеркнул Марчук.

По его словам, СНБО должен сделать выводы из обострения ситуации возле границ Украины, чтобы предотвратить провокации со стороны российских оккупантов.

“Я убежден, что за два-три дня будет проведено совещание и будет доклад: “Вот здесь лучшее место [для удара], но надо действовать неожиданно, резко – Украина не будет готова или не успеет среагировать”. Я думаю, что и нам надо на закрытом заседании СНБО всем дать чертей, потому что я видел, где у нас не получалось. То есть россияне делают выводы, и мы должны сделать выводы и заблокировать возможную провокацию с российской стороны”, – отметил Марчук.

Контекст:В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

14 апреля стало известно, что ракетные и десантные корабли Черноморского флота России вошли в Черное море и собираются провести артиллерийские стрельбы в рамках контрольной проверки.

19 апреля верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., позже Европейская служба внешних связей скорректировала цифру до 100 тыс. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точные данные, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

22 апреля Шойгу сообщил, что “все поставленные цели достигнуты” и с 23 апреля Россия начнет отвод войск в пункты постоянной дислокации. В этот день в минобороны РФ заявили, что российские военные начали возвращаться на базы после учений в оккупированном Крыму.

Шойгу приказал до 1 мая вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантной дивизий воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации.

27 апреля в Пентагоне заявили, что еще рано верить заявлениям России об отводе войск от границы с Украиной.

—