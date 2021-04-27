Турция позволит украинским туристам отдыхать в локдаун – Ткаченко

По его словам, ограничения не коснутся туристов, которые запланировали отдых с проживанием в гостиницах.

“Отели здесь проходят соответствующую сертификацию, а значит путешествия являются безопасными. Прогулки вне территории отеля для туристов являются также доступными. Можно спокойно передвигаться по стране и без большого скопления людей посещать достопримечательности”, – пояснил министр.

Контекст:Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в стране локдаун из-за распространения коронавируса. В этот период вводится комендантский час, ограничиваются поездки между городами и работа отелей.

Министерство внутренних дел Турции сообщало 26 апреля, что туристов освободят от требования соблюдать комендантский час. Это ослабление правил локдауна не касается иностранцев, которые находятся в Турции не с целью туризма и отдыха.

В апреле в Турции наблюдался самый высокий уровень заражения коронавирусом с января, написало агентство Anadolu. Так, 14 апреля выявили наивысший уровень позитивных тестов на COVID-19 в этом году на уровне 20,23%.

Турция занимает шестое место в мире по числу заражений коронавирусом по данным американского Университета Джонса Хопкинса. За все время пандемии в стране по состоянию на 27 апреля выявили около 4,7 млн случаев заражения. Умерло от COVID-19 почти 39 тыс. человек, а выздоровело 4,1 млн пациентов.

Вакцинация от коронавируса в Турции началась с 14 января, по данным министерства здравоохранения страны, вакцину получили по меньшей мере 21,6 млн человек. При этом одну дозу получили 13,4 млн, а две дозы – 8,2 млн пациентов.

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