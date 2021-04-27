 

Гончаренко заявил, что из-за доноса россиянина его на три месяца лишили слова в ПАСЕ

27.04.2021, 14:46, Новости дня
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“Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Петра Толстого по ситуации на зимней сессии. Тогда я назвал его антисемитом, украинофобом и негодяем. Также сказал про его царя [президента РФ Владимира] Путина и о комнате грязи во дворце в Геленджике, где на самом деле есть место для Толстого”, – написал украинский нардеп.

По его словам, в доносе Толстой написал об оскорблении “целых два раза” и назвал речь украинца hate speech (язык вражды).

“Тогда Толстой пожаловался на меня, написал донос, хотя накануне во время зимней сессии ПАСЕ включался в эфир [российской] пропагандистской программы “60 минут” и называл Украину “фейковый государством”, – заявил Гончаренко.

Контекст:Гончаренко является членом постоянной делегации в ПАСЕ.
Россию в апреле 2014 года из-за агрессии по отношению к Украине лишили права голоса в ПАСЕ. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ “устранит угрозу дискриминации национальных делегаций”.
В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.
28 января 2021 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой подтвердила полномочия российской делегации, не вводя против нее никаких санкций. Накануне мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все внесенные украинцами правки в решение о невозможности санкций в отношении России. Единственная правка, которую рекомендовали к одобрению, была внесена от имени регламентного комитета, в ней подчеркивается незаконность аннексии Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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