 

На Донбассе подорвался военный автомобиль. Один военнослужащий погиб, трое ранены – штаб ООС

27.04.2021, 14:46, Новости дня
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“Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы”, – говорится в сообщении.

Пострадавших бойцов доставили в лечебное учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1106770579815557

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.
С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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