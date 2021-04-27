Эксперты отметили успех самовыдвиженцев на муниципальных выборах

25 апреля 2021 года завершились муниципальные выборы в республиках Дагестан, Карелия, Саха (Якутия), Алтайском, Забайкальском и Хабаровский краях, Амурской, Волгоградской, Курганской, Тверской и Ярославской областях. В некоторых регионах голосование длилось три дня.

По мнению экспертов, эти выборы помогли выявить недочеты в подготовке наблюдателей и скорректировать обучающий курс. Например, стало понятно, что необходимо уделить особое внимание нюансам в работе наблюдателей во время многодневного голосования.

В Ярославской области, где выборы длились несколько дней, на двух участках были признаны недействительными бюллетени из-за некорректной пломбировки урн. Однако эксперты отмечают: аннулирование бюллетеней не оказало влияния на общий результат голосования.

В большинстве случаев победили кандидаты от “Единой России”. Ряд мандатов муниципальных депутатов также достался представителям КПРФ и “Справедливой России”.

Было сложно не заметить и успех самовыдвиженцев. Например, они заняли первые три позиции на дополнительных выборах членов Совета депутатов поселка Пеледуй (Якутия). Независимые кандидаты также победили в поселке Октябрьский, селах Новый Мир и Хурба (Хабаровский край).

Мандаты достались самовыдвиженцам в Курганской и Тверской областях. На досрочных выборах главы села Ахар в Дагенстане тоже победил независимый кандидат.

По мнению экспертов, такая ситуация является нетипичной, ведь зачастую победу одерживают партийные кандидаты. Успех самовыдвиженцев говорит об открытости избирательной системы. Очевидно, что граждане голосуют за тех, кто избирается “от земли” и знает проблемы населенного пункта.