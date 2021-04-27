Накануне дебюта опубликованы новые тизеры электрокара Volkswagen ID.4 GTX

В Сети опубликовали новые тизеры автомобиля Volkswagen ID.4 GTX. В ближайшее время состоится дебют электрокара немецкого бренда.

До официальной презентации новой модели автомобиля с электрическим двигателем от компании Volkswagen ID.4 GTX осталось совсем немного. В преддверии анонса бренд обнародовал очередные тизерные изображения электрокара, демонстрирующие привлекательные стороны машины. Так, транспортное средство получило фары со светодиодами, аналогичные модификации VW ID.4. Задние фонари инженеры корпорации сделали трёхмерными, а бампер с воздухозаборниками получили новое стилистическое решение.

Привлекает внимание в грядущей новинке и красная прострочка кожаного салона транспортного средства. Электрокар с повышенной производительностью оборудован системой комбинированного энергопотребления на NEDC: от 19,8 до 18,1 киловатт-часа на сотню километров. Кроме того, авто получило полноприводную систему, при этом его дальноходность станет несколько меньшей, чем у базовой модели. Однако первые 100 километров машина преодолевает за 6,2 секунды, быстрее обычного ID.4.

Стоит отметить, что немецкий бренд намерен полностью перейти на силовые установки на электрической тяге, вытесняя постепенно лидера рынка, марку Tesla. До 2025 года на рынок выйдет порядка двадцати новинок. Презентация Volkswagen ID.4 GTX намечена на 28 апреля, тогда же станут известны и все остальные подробности оснащения автомобиля.

Источник: carsweek.ru