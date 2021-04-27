Названы шесть лучших продуктов для выведения токсинов из печени

Эксперты назвали шесть лучших продуктов, которые помогут вывести из печени токсины. С точки зрения обмена веществ этот орган выполняет важную функцию.

Если печень подвергается сильному стрессу из-за никотина, спиртных напитков, приема лекарств и употребления высококалорийных продуктов, человек чувствует усталость, а также у него падает концентрация внимания. Кроме того, в области живота у него начинает накапливаться жир.

Чтобы улучшить здоровье печени и вывести из нее токсины, необходимо включить в рацион авокадо. В нем содержится масса питательных веществ, заставляющих организм вырабатывать антиоксидант глутатион. Глубоко очищает организм огуречный сок, высоким антиоксидантным воздействием обладает зеленый чай, к тому же этот напиток связывает свободные радикалы.

Людям нужно начать употреблять оливковое масло, поскольку полезные ингредиенты продукта выводят токсины и восстанавливают баланс всех элементов. Большое число ценных питательных веществ содержат помидоры. В выведении токсинов и ускорении метаболизма помогает куркума.

Источник: www.freundin.de