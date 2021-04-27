Ученые рассказали о среднем размере пениса в возбужденном состоянии

Ученые из США рассказали о среднем размере мужского члена в состоянии эрекции. Как оказалось, показатель составляет 13,1 сантиметр, что является медианой, а не средним арифметическим значением.

Специалисты пользовались данными 17 трудов, обнародованных до этого. Подборка включала больше 5,52 тысячи людей. Среди них было население Африки, Европы, США и азиаты. Как оказалось, немного мужчин вышли за границы нижних показателей в 12 сантиметров и верхней в 16 сантиметров. Они отметили, что длину меньше 12 сантиметров зарегистрировали у 25% участников эксперимента. Около 25% демонстрируют размер 14 сантиметров и только у 1% мужчин половой орган длиннее 20 сантиметров. Пенис менее 10 сантиметров был у 5% добровольцев.

Исследователи подчеркнули, что мужчинам после 30 лет необходимо отказаться от случайных интимных связей и осуществлять контроль за своим рационом. Если у мужчины не получается ускользать от эпизодических контактов, то следует блюсти стогую гигиену и помнить о средствах предохранения.

Источник: news.ru