Работа по дому полезна для мозга пожилых людей



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Физическая активность полезна. Но известно о ней не все

Существует научный консенсус: факторы нездорового образа жизни способствуют увеличению риска появления когнитивных нарушений и, в итоге, деменции. В то же время, физическую активность считают эффективной мерой поддержания когнитивных способностей.

Под определение физической активности попадают различные виды деятельности, включая профессиональную активность, работу по дому, выполнение упражнений в свободное время. В данных о том, как разные типы физической активности влияют на здоровье головного мозга, есть много пробелов. Их необходимо закрывать, чтобы разработать эффективную стратегию профилактики деменции.

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Ранее большая часть исследований в этой области была посвящена физической активности в свободное время. Они показали, что упражнения умеренной и высокой интенсивности, а также хорошая аэробная выносливость связаны с увеличением объема серого вещества головного мозга и улучшением целостности белого вещества (1, 2, 3, 4). Более того, ряд исследований показал, что количество серого вещества может увеличиваться даже у людей, которые начали заниматься в пожилом возрасте (1, 2). Похожие эффекты связаны и с общим уровнем активности.

Работа по дому полезна для мозга

Авторы нового исследования подчеркивают важность изучения роли домашней работы в контексте здоровья головного мозга, поскольку такие виды активности (приготовление еды, уборка и другие) – неотъемлемая часть жизни большого количество людей. Они естественным образом противостоят сидячему образу жизни.

«Ученые уже знали, что у упражнений есть положительное влияние на мозг. Но наше исследование впервые показывает, что это справедливо для работы по дому», – прокомментировал Ной Коблински (Noah Koblinsky) из Больницы Байкрест в Торонто, специалист по физиологии упражнений, ведущий автор исследования.

В новом исследовании приняли участие 66 человек пожилого возраста, не страдающих от когнитивных нарушений. Ученые сопоставили объем серого вещества участников с тем, как много домашней работы они выполняют.

Когнитивные функции. Что это такое и как они нарушаются

Нарушения когнитивных способностей – одна из самых актуальных медицинских проблем нашего времени. Эти функции психики страдают при деменции, распространенность которой постоянно растет. Разбираемся, что такое когнитивные функции, как могут выглядеть их нарушения, как их диагностируют.

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Участников исследования расспросили, как часто они моют пол, вытирают пыль, готовят еду, делают покупки, выполняют тяжелую домашнюю работу, работу по двору и саду, ухаживают за детьми и так далее. Для исследования структуры мозга авторы исследования использовали магнитно-резонансную томографию.

Оказалось, что чем больше пожилые люди задействованы в домашней работе, тем больше у них объем серого вещества, независимо от того, как часто они упражнялись в свободное время. Количество серого вещества у них увеличивалось в лобной доле мозга и гиппокампе (отделе, который играет важную роль в обучении и памяти).

Ученые перечислили несколько механизмов, благодаря которым работа по дому гипотетически может влиять на объемы серого вещества. Подобно аэробным упражнениям низкой интенсивности, они могут улучшать состояние сердца и сосудов. Регулярные планирование и организационная работа, необходимые для выполнения домашних обязанностей, могут способствовать формированию новых нервных связей в мозге. Наконец, снижение количества сидячего времени, которое связано с большим количеством вредных эффектов для здоровья, включая улучшение когнитивных способностей.

Эти данные, по мнению ученых, могут мотивировать людей быть более активными. На формальном уровне они должны привести к изменению рекомендаций по профилактике деменции.