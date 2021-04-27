Xiaomi выпустит смартфон с камерой на 200 Мп

До сих пор на мировом рынке нет ни одной модели смартфона, в которой была бы установлена настолько мощная видеокамера. Главный датчик в новом гаджете Xiaomi позволит вести съемку с разрешением 20 мегапикселей!

Об этом сообщают источники со ссылкой на самого производителя. Также стало известно, что данная камера относится к разработкам южнокорейского «Самсунга».

По словам экспертов, презентация этой модели состоится, скорее всего, во второй половине текущего года. Напомним, что в данный момент самая мощная камера смартфона способна обеспечить 108 Мп. То есть, в данном случае, речь идет об удвоении показателя. Надеемся, что в ближайшее время в сети появится больше подробностей о новинке.