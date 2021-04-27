Монитор Acer Nitro XV252Q F разогнали до рекордной частоты

Компания Acer представила новую модель монитора Nitro XV252Q F. Производитель объявил, что стоимость в розницу составит примерно 530 евро на европейском рынке. Но главной сенсацией стали технические возможности устройства.

Так, в характеристиках монитора Nitro XV252Q F указано, что частота обновления картинки составляет 360 Гц. Как оказалось, это далеко не предел, а всего лишь базовые возможности. Тесты показали, что частоту можно разогнать до фантастического показателя в 390 Гц.

Это фантастическая новость для геймеров, отмечают эксперты. Трудно даже представить себе, сколько людей, сутками «зависающих» у экранов своих компьютеров, смогут сохранить свое зрение. Самое важное, что уже задан новый эталон, к которому наверняка будут стремиться все конкуренты.