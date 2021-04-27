Мнение: Письмо: “Вылетела в страшнейший плюс”

И вот это еще письмо сами разбирайте тоже.

babasoskalkoi

Уважаемая Эволюция, здравствуйте! Спасибо за Ваш труд, благодаря ему отношения с родителями стали гораздо лучше. Но в личном я не вижу куда идти.

Мне 38 лет, замужем, 3 детей, 10 лет, 8 и 4 года.

Все в школе – саду на пол дня, дальше секции и уроки. Водим вместе с мужем, тк секции совпадают по времени.

Все время декрета и даже немного раньше не работаю, муж зарабатывал всегда не в разы и не в десятки раз больше, просил организовать свою жизнь так, чтобы он знал что я дома, чтобы дома было ухоженно, чисто, вкусно итд. Все это я, будучи абсолютным ковриком, выполняла с огромным удовольствием.

Мы живем в городе в обычной квартире с ремонтом, но без каки-то роскошных элементов, носим самый простой масс-маркет.

Замуж не звал, до меня был женат, ненавидит все это, я соглашалась, делала вид что свадьба фу – спектакль.

Поженились, когда родился второй сын, просто пошли в джинсах и расписались.

Подарил кольцо, сам отказался носить.

Всему этому я была счастлива, хотя, теперь понимаю, что нет. точило внутри что-то.

Прошло 15 лет и я вылетела в страшнейший плюс. Меня тошнит от его запаха, манеры речи, шуток и абсолютно всего.

Еще до чтения блога пришло это осознание, что он и не мог понять хочет ли жениться, а я уже так вцепилась – не оторвешь. И стало обидно и стало не надо, захотелось отыграть назад, благодаря блогу как раз в этот момент не подала на развод и не вышла в окно. ( какое на развод, я вру, кишка тонка)

Мучает совесть, он, несмотря на плюс, всегда вел себя очень порядочно, ничего не требовал. Ушел с огромного предприятия (был главный зам), зарабатывает из дома, практически все делает по дому и с детьми.

Теперь сама проблема.

Я не знаю как он зарабатывает.

Не знаю, когда и сколько будут денег. Может быть миллион, а может сказать возьми кредит сходи. Не знаю как спланировать жизнь, что можно позволить себе купить, на какие суммы итд. В итоге то не покупаю ничего, то дрожащими руками все подряд.

Причем, когда денег много, он не жалеет, не спрашивает с меня куда потратила – отдает сумму, ну только обозначает, если в нее входит что-то важное.

Но я не знаю, когда будет эта сумма. Порой не могу купить прокладки. Порой ем икру а на карте 200р. Мне не купить подарки родителям, я ношу вещи из одного комплекта, белье износилось, при этом мы можем заказать пиццы и суши детям на 10т (не постоянно, на праздник, конечно, но все же)

Ни на какие маникюр и прочие уходовые процедуры я не ходила с рождения первого ребенка. С подругами встречалась 1 раз за 10 лет. Пару раз в год уезжаю к подруге за город со всеми детьми. Есть подруга, она живет недалеко и у нее также трое, иногда мы гуляем все вместе. Вот все мои развлечения. Ни театров, ни выставок, ничего.

Когда зову мужа, отвечает: актеры говно, спектакли тупые ну итд. А одна? Да иди, кто тебя держит. Детей возьми только.

И я даже не пойму: это не то что он такой злой, просто эти вещи не в его приоритетах и он не помнить, что за них надо платить. (наверное)

У меня доступ только к кухне и продуктам, где я провожу бОльшую часть своего времени, готовлю, убираю и ем…

У меня рпп, при росте 164 я вешу почти 80 кг. Худею с каждого понедельника, ходила на спорт всегда с удовольствием, но в зал я могу ходить только, когда дети в школе, а когда нет – надо сидеть с ними дома. Каникулы из-за этого ненавижу. Потому что сразу лишаюсь своего пусть скромного распорядка. И он сидит все это время дома. И я сижу. Кормлю. Ем. Мою. Помыла за одним, приходит следующий. Муж забирает еду ест у кома, я – стоя над кастрюлями.

Я понимаю, что никто не заставляет, понимаю, что зашить рот и делать упражнения можно прямо не выходя с кухни, но такие периоды требуют титанических усилий и кончаются срывами, хотя всем своим существом держусь, борюсь стараюсь.

Когда завожу речь о своей работе, муж говорит: твоя работа – моя обуза, сиди дома.

В итоге через 15 лет совместной жизни я толстая, серая злобная баба. Мне противно от самой себя, но, самое главное, я не понимаю что здесь в моих границах а что нет.

Выйти из дома на пробежку – надо спрашивать. Муж делает недовольное лицо. Я два раза спросила, на третий охота отпала.

Купить новое белье – я даже рот открыть не могу, это унизительно.

При этом мы можем уехать по европе на машине и вполне комфортно там жить (не шикарно, не понтово, но спокойно).

Конечно, он иногда дает денег на шоппинг, но тогда за 2 часа в магазине мне нужно купить все, всем, на себя, на детей, не пойми на какие сезоны, на сколько времени вперед и тд. Или просто вот порвалось что-то и надо купить любую замену. Про стиль, подбор, заказ из разных мест в интернете и не мечтаю. дали карту – бегом хоть что-то купить.

Простите за сумбур, я многажды переписывала письмо, но он отражает то что творится в голове.

Если в ультимативном порядке я выйду на работу, боюсь, получится так, что ни денег, ни меня дома не будет, боюсь лажануться.

Кому я нужна уже в 40 лет.

До декрета работала в сфере общепита, хорошо шла вверх, мечтала свое кафе. Работа наполняла меня, сейчас поняла, что это и был тот поток, про который Вы пишете. Собственно тогда муж и обратил на меня внимание: я варила ему кофе в кофейне))))) .

Сейчас закончила курсы смм, это очень интересно, классно, нравится мне, но как любое другое дело это требует вниманиия и времени, а я только сяду за комп : мам! Ну и я иду, получается то что делаю я, как бы не считается важным, я должна всегда быть наготове и на хозяйстве.

И хотя я понимаю, что дошла до такого сама, из-за собственной жадности, но как выйти и что из всего этого вообще мое – не вижу.

Из-за этого вечного совместного сидения дома (дети в школе а мы вдвоем моем квартиру, потом муж за комп а я к плите – все. ) ни про какой секс и речи нет. Раньше было мало мне, теперь сама мысль вызывает отвращение.

Помогите, пожалуйста, увидеть куда идти и место приложения сил. Я готова трудиться, ведь получилось же с родителями – заметно изменилось все…но ту не понимаю над чем.

Спасибо. Всех Вам благ.