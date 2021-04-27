Мнение: «В 2020 году сбылось Предсказание Ванги о Покушении на Четырех Глав Правительств»

Здравствуйте

В этом тексте:

– Про прогноз событий в мире до конца 2020 года и на период до 2024 года;

– Про возможный конфликт Китая и Индии;

– Про то, что Израиль оказался на первом месте среди ежедневной заболеваемости коронавирусом на душу населения;

– Про то, что история про нацизм, увы, повторяется;

– Про то, что идет запланированное уничтожение большей части человечества, как и при Гитлере с дополнительной опцией: приоритетное уничтожение еврейского населения;

– Про ножницы судьбы: либо работать и болеть, либо не работать и голодать;

– Про Пророчества Иоанна Богослова, Предсказания Ванги, Распутина и Кейси;

– Про то, почему Путин похож на Монаха Авеля и про философские мудрости Григория Распутина

************ Текст ************

Изначально данный текст был опубликован 04 октября 2020 года в Теме: «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» на Форуме https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=233

В продолжение поста от:

» 6/09/2020, 02:09, мамонтенок

« Внимательно смотрю за количеством заболевших премьер-министров от коронавируса. Ведь в предсказаниях Ванги о Третьей Мировой Войне сказано: «Покушения на четырех глав правительств. Конфликт на Индостане. Это явится одной из причин 3-ей мировой войны». Глава Правительства – это именно премьер-министр (не президент, не какое-либо другое первое лицо государства) …

… На настоящий момент произошли три «покушения» именно на глав правительств:

– на Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании)

– на Михаила Мишустина (премьер-министр России)

– на Никола Пашиняна (премьер-министр Армении)

Другие «покушения» коронавируса происходили либо на президентов (например, президент Бразилии Жаир Болсонару) , либо на других первых лиц (например, князь Монако Альберт II), либо на бывших премьер министров (например, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони).

Но, как сами видите из политических обзоров, ситуация в мире сильно накаляется. И коронавирус до сих пор не побежден. Так что четвертое «покушение» на главу правительства может оказаться знаковым.»

При обсуждении Темы: «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий»

******** Глава Первая (Про Сбывшиеся Предсказания) ********

02 октября 2020 года прочитал статью:

«Веришь-не веришь — в COVID поверишь

Дональд Трамп заразился коронавирусом»

https://regnum.ru/news/3079995.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

«Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом. Они чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в Белом доме на протяжении всего времени восстановления. Фондовые и товарные рынки мгновенно отреагировали на новость, перейдя к падению. За несколько часов до появления этой информации в США были опубликованы результаты исследования, показавшего: президент Трамп — это главный в мире источник дезинформации о COVID-19 и средствах лечения коронавируса.»

То что «президент Трамп — это главный в мире источник дезинформации о COVID-19 и средствах лечения коронавируса» это отдельная интересная тема.

А вот соответствие фактов:

– что Трамп заболел коронавирусом;

– и что «Исполнительную ветвь федерального правительства возглавляет Президент США, который одновременно является главой государства и правительства.» https://prousa.info/state ;

приводит к тому что:

На настоящий момент полностью сбылась эта часть Предсказания Ванги. Произошли ЧЕТЫРЕ «покушения» («покушение на жизнь коронавирусом») именно на глав правительств:

– на Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании)

– на Михаила Мишустина (премьер-министр России)

– на Никола Пашиняна (премьер-министр Армении)

– на Дональда Трампа (президент США, в США нет поста премьер-министра, президент США – глава правительства США)

******* Глава Вторая (Про Предсказания до конца 2020 года) *******

Вспомним текст предсказания Ванги на многие годы для Земли (это копия газетной вырезки из древней газеты «Труд», так что подтасовка под нынешние события невозможна)

http://otvet.imgsmail.ru/download/98243524_0871c53605cad5cf2ccc1c0e37386b66_800.jpg

Мы уже говорили о том, что 2008 год в предсказаниях Ванги соответствует 2020 году.

Ключ к датам этих трактовок: Все даты сдвинуты на 12 лет. Основное понимание этого временного ключа к Трактовкам Ванги в том, что именно в 12-летнем возрасте Вангу унес ураган и она стала незрячей, но получила способность видения будущего.

Что же дальше ждать?

По предсказаниям на текущий год еще Конфликт на Индостане.

И про временной ключ в 12 лет и про то, что начало коронавируса в Китае это и есть начало конфликта на Индостане, писали здесь: https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=32

Суть Конфликта в том, что Китай так и не вошел в число стран с итоговой заболеваемостью более 100 тысяч (хотя многие страны набрали уже миллионы заболевших) ИНДОСТАН = ИН ДО СТА Н = ИНтерес к ДО 100 тысяч (СТА тысяч) Новых случаев заболевания.

И то что Китай не достиг отметки в 100 тысяч заболевших, очень сильно муссируется правительствам стран и международными СМИ, в особенности США и ставится в укор Китаю (чем создается всеобщее мнение о коронавирусе как о спланированной диверсии Китая против всего Мира, что вполне может соответствовать статусу Причины Третьей Мировой Войны)

Еще одна трактовка слова КОНФЛИКТ:

Сейчас уже конец 2020 года, и центр зараженности коронавирусом переползает из США в Индию, в тот самый Индостан. Теми темпами, которыми идет заражаемость Индии (основа ИНДОСТАНА), именно в 2020 году Индия успеет стать на первой место в грустном рейтинге заболеваемости коронавирусом.

КОНФЛИКТ = КОронавируса Новые Флуктуации Индо-Китайской Территории

Суть Конфликта на Индостане в том, что Китай и Индия (2 самые густонаселенные страны, при этом две соседние страны) это полностью разные противоположности в статистике коронавируса:

Китай так и не вышел за 100 000 заболевших и число новых случаев заболеваний сейчас 10-20 в день

Индия на имеет уже под 6 500 000 заболевших и число новых случаев заболеваний сейчас под 100 000 в день.

Какой контраст!

И в этом варианте трактовки, если вспомнить, что по официальным данным коронавирус начался в Китае, то у многих может возникнуть ощущение того, что это специальная диверсия Китая против других стран и во многом против соседней Индии.

Это мнение уже давно муссируется западными политиками и мировыми СМИ.

Так что Конфликт на Индостане: Китай – Индия на поле статистики коронавируса проявляется явно. Не дай Бог чтобы он перерос в явный конфликт между этими странами.

И только немногие догадываются, что это дело рук не Китая, а США, который Северо-Восточным пучком Деструкции от Брукхейвенского коллайдера создал в Индии условия благоприятные для распространения коронавируса. Коронавирус в основном проявляется в тех странах, которые обработаны Пучкам Деструкции от Брукхейвенского коллайдера.

Все сделано для того, чтобы стравить между собой две державы с миллиардным населением.

Крайним в любом из этих вариантов трактовок Конфликта на Индостане назначен Китай. А США как всегда типа не при чем.

Смотрите, что происходит в мире:

1) Возникают новые международные военные конфликты (например начались военные события в Нагорном Карабахе)

2) Наступает время серьезных внутренних конфликтов в серьезных странах (скоро перевыборы президента в США; напомним, что Трамп сказал, что без ВОЙНЫ он не отдаст свое президентство; для Трампа, который считает, что в коронавирусе виноваты китайцы, теперь КИТАЙ становится еще и ЛИЧНЫМ ВРАГОМ). По Предсказаниям Эдгара Кейси последним президентом США будет 44-ый президент, а 44-ый президент , так как именно Дональд Трамп.

Трамп является 44-ым, а не 45-ым Президентом США так как Гровер Кливленд избирался дважды с перерывом на Президентство Бенджамина Гаррисона. По сути Гровер Кливленд и 22-ой и 24-ый Президент США.

Даже если Трамп проиграет выборы, то есть еще 2 варианта развития событий, при которых сбудется это Предсказание:

Вариант Первый: социальный или экономический или природный или военный катаклизм, который произойдет при Байдене и приведет к тому, что, например, США развалится на части. В этом случае по большому счету Байдена нельзя будет назвать Президентом, так как он выйдет из Президентства раньше срока.

Вариант Второй: Трамп станет 46-ым (а то и 47-ым Президентом США), но ведь он же и является 44-ым. Чем немного продлит агонию этого государства.

Поэтому Трамп для США все равно, что Игла для Кащея Бессмертного, где спрятана его жизнь.

3) Наступает время серьезных социальных конфликтов во всем мире:

С одной стороны противодействие коронавирусу требует дисциплины и самоизоляции, значит ОТКАЗА ОТ РАБОТЫ.

С другой стороны ОТКАЗ ОТ РАБОТЫ невозможен по тем причинам, что многим будет просто не на что кушать (поэтому, например, сейчас в России не вводится карантин; оказалось, что после первой волны коронавируса примерно 30% населения полностью оказалось без средств, отложенных на черный день).

Начнутся различные социальные конфликты и экономические конфликты.

Такие ножницы судьбы, выбор: либо работать и болеть, либо не работать и голодать.

А это и есть все предпосылки БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ. Уже обычной войны, а не просто незримой, которая ведется в дополнительном пространстве коллайдерами.

«Вы будете ежедневно видеть насилие на пороге своего дома, поскольку человек вновь станет зверем, и как все звери будет нападать или подвергаться нападению. Этот человек не будет более отличать добра ото зла» – из Пророчеств Григория Распутина.

Так что 2020 год четко соответствует Предсказаниям Ванги:

«ПОКУШЕНИЕ НА 4 ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ. КОНФЛИКТ НА ИНДОСТАНЕ. ЭТО ЯВИТСЯ ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН 3-ЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.»

******** Глава Третья ( Про Предсказания на 2022-2026 год) ********

Что дальше?

В Предсказаниях Ванги следующий год 2010 (плюс 12 лет значит 2022 год)

НАЧАЛО 3-ЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. НАЧНЕТСЯ КАК ОБЫЧНАЯ. ЗАТЕМ БУДЕТ ПРИМЕНЕНО СНАЧАЛА ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, А ПОТОМ И ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ.

Ядерное и химическое оружие можно понимать и как обычное ядерное и обычное химическое. И как оружие на основе коллайдеров в данной трактовке.

Тем более, что вступает в 2021-2022 году в действие проапгрейденный коллайдер в ЦЕРНЕ (Большой Адронный Коллайдер – сокращенно БАК). А на чьей стороне выступит Западная Европа (за или против США) до сих пор непонятно.

Из Пророчеств Григория Распутина:

«Наступит день, когда человек станет получеловеком, полурастением. И зверь станет зверем, растением и человеком. На этих безграничных полях будет пастись чудовище, названное кобака.»

Не буду вдаваться в суть трактовок получеловека, полурастения, зверя, растения и человека. Долго объяснять связь Дней Творения и физики перехода материи между 4D слоями. Одно добавлю что «И зверь станет зверем, растением и человеком» в Пророчествах Распутина соответствует: «Сочти число зверя» в Пророчествах Апокалипсиса Иоанна Богослова.

Трактовки слова КОБАКА следующие:

КОБАКА = КО БАК А (где БАК – четкая аббревиатура Большого Адронного Коллайдера, КО … А – КОллайдер Американский)

Вот симбиоз этих двух коллайдеров и разрушит весь мир

Или просто одного американского коллайдера достаточно будет:

КОБ АКА = (КОБ = КОллайдер Брукхейвен; АКА = Au к Au (соударения ядер Золота))

С точки зрения физики процесса КОБАКА = КО БАК А = КОллайдер БАК (Back – англ. задний) Атом = Задняя (4D) сторона Материи, достигаемая коллайдерами.

Так что дальнейшее действие Брукхейвенского коллайдера и, возможно, участие Церновского (а это и есть два самых мощных ядерных коллайдера) и являются тем самым ядерным оружием из Предсказаний Ванги. Это про 2022 год.

А 4D Российское оборонительное оружие на базе Дубнинского коллайдера (об этом написано здесь: https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=228 ), оружие, Йодом на химическом уровне связывающее американское Золото в дополнительном измерении, и есть то самое химическое оружие из Предсказаний Ванги.

По тексту Предсказаний: «Война начнется в ноябре 2010 года и окончится в октябре 2014 года» Плюс 12 лет. Получается Война с 2022 года по 2026 год.

Ровно те же самые 48 месяцев, которые длилась Великая Отечественная Война (с июня 1941 года по май 1945 года).

По аналогии с Великой Отечественной Войной можно предположить, что перелом в Третьей Мировой Войне наступит примерно в 2024 году. И что именно Россия снова станет той могучей силой, которая повернет войну. Россия с оружием на основе Дубнинского Коллайдера (который как раз в 2023 -2024 году планируется вывести на полную мощность).

К сожалению в этой Войне оружие в виде коллайдеров выбиралось американцами. Коллайдеры подразумевают потери среди собственного населения. Но не Россия развязала эту войну. Поэтому единственное, чем можно сократить потери личного состава страны это ДИСЦИПЛИНА, ДИСЦИПЛИНА и еще раз ДИСЦИПЛИНА.

К сожалению мало кто это понимает.

Татьяна Голикова, Вице-Премьер России, отвечающий за Здравоохранение, на экране телевизора появляется без маски (зато с красиво накрашенными губами) и общается с другими людьми в ходе интервью на расстоянии менее метра.

А на всех центральных каналах все участники ток-шоу, все дикторы (хоть и говорят и орут и кричат за дисциплину) все без масок и перчаток.

Всех публичных людей надо обязать носить маски. На них смотрят все остальные и сознательно или подсознательно копируют их поведение.

******** Уточнение ( Про Конфликт на Индостане) ********

По поводу различной статистики коронавируса Китая и Индии (КОНФЛИКТА НА ИНДОСТАНЕ) можно возразить, что это две совершенно разные страны и что все объясняется именно особенностями стран.

В Китае строжайшая дисциплина (даже одинокие люди в период самоизоляции у себя дома находились в масках).

В Индии, наверное представляете, что до такой дисциплины далеко.

И в этом есть доля правды.

Но теория вмешательства США незримо в другие страны с помощью Пучков Деструкции из Брукхейвена все-таки побеждает в первопричине такого разброса статистики.

Для этого пример: Израиль и Египет

Тоже два соседа.

Но в данном случае Израиль намного более развит и дисциплинирован чем Египет.

Но перекосы в максимумы статистики коронавируса наблюдаются именно в Израиле, в более дисциплинированной стране.

******** Отступление про Израиль (совсем не лирическое) ********

Израиль – это вообще отдельная тема.

Факт первый: Нацизм появился в Германии по задумке США. Когда в 1945 году Германию победили, то очень много высокопоставленных военных и секретных немецких ученых эмигрировали в Южную Америку (самые “ценные кадры” в США).

Прочитайте эти статьи:

«США как прибежище нацистских преступников»

https://loginov-lip.livejournal.com/101910.html

«Гитлеровцы США и Канады: старые убийцы на свободе»

https://www.obozrevatel.com/abroad/02537-gitlerovtsyi-ssha-i-kanadyi-staryie-ubijtsyi-na-svobode.htm

Статья из Википедии «Крысиные тропы»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B

Факт второй: Нацисты ненавидят евреев, самые явные проявления этого были в ходе Второй Мировой войны; сейчас уже несколько лет снова разжигаются антисемитские настроения в мире.

Цитаты из этих статей

«Рост числа почти всех форм проявлений антисемитизма наблюдается в мире. Об этом заявили в четверг, 23 января, в Центре Кантора при Тель-Авивском университете»

https://iz.ru/967632/2020-01-23/v-izraile-nazvali-strany-evropy-s-samym-vysokim-urovnem-antisemitizma

«Ученые констатировали возвращение антисемитизма: слово “еврей” снова стало ругательным»

https://www.newsru.com/religy/11apr2018/antisemitizm.html

Факт третий: 45 % всего еврейского населения мира живут в Израиле, наибольшая концентрация еврейского населения именно в этой стране.

Факт четвертый: Израиль (несмотря на то, что является передовой и в науке и в медицине страной и обладает не самым недисциплинированным населением) как ни странно недавно оказался на первом месте по числу заболеваемости на душу населения (более 10 000 человек ежедневной заболеваемости на 9 с небольшим миллионов жителей). При этом Израиль сильно выделяется среди соседних стран, например в Египте заражаемость близка к нулю.

Факт пятый: Теория, излагаемая в данной Теме Форума, что американцы создали 4D сеть (в дополнительном измерении, в соседнем пространстве с Землей), которая может влиять на любую живую и неживую материю (проявление пандемии, подсоединение к компьютерным сетям, ПРОГРАММИРОВАНИЕ (зомбирование) конкретных людей). В рамках этой теории Пучки Деструкции, выходящие из Брукхейвена, способны создавать в дополнительном измерении узор и таким образом избирательно действовать на определенную территорию. Любая выбранная страна, и Израиль в том числе, способны быть такой территорией.

Если сложить вместе все эти факты, то может появиться ощущение ,что в США у военного руля сидят продолжатели тех самых нацистов, которые по прежнему мечтают избавиться от евреев (как часть задачи вообще по сведению населения Земли к 1 миллиарду). И в частности, возможно, то что происходит сейчас в Израиле, это их рук дело.

Дополнительный факт: Вторая по концентрации еврейского населения страна – это США. В США живут более 7,5 миллионов евреев. Итого в Израиле и США живут подавляющее большинство евреев мира. При этом самая большая концентрация евреев в Нью-Йорке (примерно 2,1 миллиона человек). В США сейчас самая большая итоговая заболеваемость. А Нью-Йорк – город, где статистика заболеваемости бьет все рекорды. Кстати, Нью-Йорк расположен точно в направлении юго-западного Пучка Деструкции из Брукхейвенского коллайдера на расстоянии примерно 200 километров (прямая наводка Пучка).

Все эти факты (в том числе уничтожение населения собственной страны) очень вписываются в концепцию достижения США «Золотого миллиарда» с дополнительной опцией так давно вынашиваемой нацистами: уничтожением еврейского населения.

Так что, возможно, в мире существует не так всем известный еврейский заговор, а нацистский заговор (а еврейский заговор – это удобная конспирологическая теория, уводящая всех от понимания истины; как пример в дальнейшем удобно будет списать все происходящие катаклизмы на еврейский заговор, который вдруг будет выдернут из статуса «конспирологический»).

При этом нацистский заговор – заговор кучки евреев против и себе подобных.

Прочитайте, например, статью «Нацизм породили и возглавили евреи»

http://новости-мира.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F-%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/

Некоторые цитаты из этой статьи:

«Немецкий нацизм породили евреи, которые для маскировки называли себя «арийцами»! Аналогичным образом они действуют сейчас и на Украине: надев «вышиванки», с криками «Слава Украине», возглавляют новый крестовый поход на Русь…»

«На самом деле они евреи – и Адольф Алоизович Шикльгрубер (Гитлер), и главный пропагандист фашизма Йозеф Пауль Геббельс. Это они сначала раздули на весь мир “антисемитскую истерию”, а затем устроили сотням тысяч своих соплеменников Холокост, и всё это для того, чтобы столь подлым путём решить сразу несколько задач»

История к сожалению начинает повторяться …

******** Глава Четвертая ( Итоговая) ********

Кстати, слышали, наверное, про сбитый армянский самолет в ходе Карабахского конфликта. В этом не признаются ни Азербайджан, ни Турция. При этом Азербайджаном открыто признается уничтожение другой военной техники Армении. Вполне возможно такой самолет мог быть выведен из строя Пучком Деструкции из Брукхейвена. Никакое другое оружие (ракеты, лазеры, воздействия со спутников не подходят – об этом станет сразу известно ПВО многих стран).

Непонятный взрыв селитры в Бейруте также может иметь причиной такое воздействие.

Не факт, что это так в этих двух случаях. Но Пучки Деструкции от коллайдера в Брукхейвен вполне могут быть такой причиной (поскольку могут появляться из подпространства, как бы из ниоткуда, в любой точке Земного Шара)

В любом случае и это общеизвестно: Разжигание конфликтов между третьими странами любимое занятие военных США еще со времен Первой и Второй Мировых войн.

Из интересных ассоциаций – коронавирус похож геометрическими формами на мину (такая морская мина с шипами).

Так вот Америка с помощью Брукхейвенского коллайдера столько мин всяких (коронавирус и его проявления в том числе) ставит по миру, что мало не покажется. Незаметно так ставит. Академически. Большие специалисты американцы в этой области.

Вы можете считать эту теорию конспирологической, сумасшедшей, теорией с ассоциативной и ненормативной логикой. Но это единственная теория, которая объясняет очень много фактов из науки и из политики, которые никто объяснить не может.

Можно не верить в разрушающую силу Американского коллайдера и не понимать что происходит в мире.

А можно взять эту теорию за основу и тогда многое встанет на свои места в понимании.

Смотрите шире.

Можно просто видеть цветной кружочек или поле из цветных кружочков.

А можно посмотреть пошире и увидеть, что это не просто цветные кружочки, а монитор или телевизор с кружочками пикселями и увидеть изображение – связь между этими кружочками.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Про Пророчества Распутина есть очень сильная статья:

https://zen.yandex.ru/media/zhizn/poiaviatsia-liudi-bez-dushi-prorochestva-grigoriia-rasputina-o-tom-chto-jdet-cheloveka-v-21-veke-5f5fe8b08b0f2342e5f082db

Среди его Пророчеств просто мудрые изречения (даже не буду выделять их красным шрифтом)

1. Люди будущего будут лечиться «ядами», тогда как каждый из нас «имеет в себе великое лекарство».

2. «Скоро миром будут править самолюбие и выгода и люди будут путать их с любовью. Но на самом деле многие погрязнут в равнодушии. Избавиться от равнодушия можно только с помощью истинной любви к миру.»

3. «Люди праведные, не судят других. Потому что им некогда – они заняты молитвами.»

4. «Бог поддерживает того, кто поддерживает малоимущих в трудный час. Тот, кто милостыню дает, кто делится с ближним, тот никогда ни в чем не нуждается.»

5. «Никогда не нужно ограничивать своих возможностей: по человеческому размышлению невозможно, а у Бога — все возможно»

P.P.S. Кстати, есть такие интересные цепочки перевоплощений

Монах Авель – Петр Первый – Распутин — Путин

Павел Первый – Меньшиков – Николай Второй – Медведев

Здесь картинка с Монахом Авелем и Путиным

https://bloknot.ru/wp-content/uploads/2015/12/put6.jpg

Даже в лицах есть сходство.

Обе эти цепочки исторически связаны.

И в каждой из этих цепочек очень четко ощущается своя глубинная сущность.

P.P.P.S. В Теме Форума «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=245 (переключение страниц в верхнем правом углу)

P.P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2020 год

—