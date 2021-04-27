Путин: Власти до сих пор не могут расхлебаться с обещаниями участников выборов 90-х годов

Президент Владимир Путин попросил парламентариев в период избирательных кампаний избегать популизма, как в 90-е годы, после которых страна все еще не может «расхлебаться» с некоторыми обещаниями, дававшимися на выборах в то время.

«Надо избегать популизма. На практике, к сожалению, это продолжается. И, к сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе, и начала 90-х годов: обещали все, что не попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателя. Результат – до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами», – сказал Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

Он напомнил, что осенью состоятся федеральные парламентские выборы, значимые избирательные кампании пройдут и в регионах. Президент попросил вести конкурентную борьбу, уважая всех оппонентов, честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики.

«Россия и здесь должна показывать хороший пример другим, избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма – вы знаете, насколько это вредно», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Кроме того, президент заявил, что конкурентная борьба на выборах должна вестись честно, прозрачно, уважая друг друга. «Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики, РФ и здесь должна показывать хороший пример другим», – сказал он.

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы: состоятся прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.