 

КС Молдавии признал незаконным вывод спецслужбы из подчинения президента

27.04.2021, 14:14, Новости дня
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Конституционный суд Молдавии на заседании признал незаконными поправки к законодательству, которые предусматривают вывод Службы информации и безопасности республики из-под управления президента, сообщила глава КС Домника Маноле.

«Конституционный суд Молдавии постановил: удовлетворить запрос депутатов парламента. Признать неконституционным Закон № 218 от 3 декабря 2020 года о внесении изменений в некоторые нормативные акты», – цитирует РИА «Новости» главу КС.

Напомним, в декабре прошлого года молдавский парламент одобрил проект закона о переходе Службы информации и безопасности из-под президентского управления в ведение парламента. Решение парламента утвердил на тот момент действующий президент Молдавии Игорь Додон.

В свою очередь на тот момент избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать власть» после того, как в парламенте зарегистрировали проект закона о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту.



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