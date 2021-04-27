КС Молдавии признал незаконным вывод спецслужбы из подчинения президента

Конституционный суд Молдавии на заседании признал незаконными поправки к законодательству, которые предусматривают вывод Службы информации и безопасности республики из-под управления президента, сообщила глава КС Домника Маноле.

«Конституционный суд Молдавии постановил: удовлетворить запрос депутатов парламента. Признать неконституционным Закон № 218 от 3 декабря 2020 года о внесении изменений в некоторые нормативные акты», – цитирует РИА «Новости» главу КС.

Напомним, в декабре прошлого года молдавский парламент одобрил проект закона о переходе Службы информации и безопасности из-под президентского управления в ведение парламента. Решение парламента утвердил на тот момент действующий президент Молдавии Игорь Додон.

В свою очередь на тот момент избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать власть» после того, как в парламенте зарегистрировали проект закона о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту.