Пользователей Zoom предупредили о небезопасности приложения

Данные российских пользователей Zoom выходят за рубеж, и никто не в курсе, кто и как может применить их в дальнейшем, сообщил замдиректора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

«Мы при использовании платформы Zoom имеем неконтролируемый выход информации за территорию Российской Федерации. Ее последующее использование для нас становится неизвестным. Я думаю, что следует все же переходить на отечественные системы», – цитирует Мурашова РИА «Новости».

Ранее Роскомнадзор порекомендовал пользователям в РФ активнее использовать отечественные сервисы для видеоконференций вместо Zoom, так как использование зарубежных платформ несет риски отказа обслуживания со стороны их администрации.

В Кремле заявляли, что отказ Zoom работать с российскими госструктурами должен подстегнуть работу отечественных разработчиков аналогичных сервисов, которые могут стать хорошей альтернативой.