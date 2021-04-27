 

Мама Кейт Миддлтон рассказала, как проводит время с внуками: “Разрешаю им пачкаться”

27.04.2021, 14:00, Разное
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На фоне преимущественно негативных новостей из жизни британской королевской семьи определенно позитивно звучат интервью бабушки трех наследников и мамы Кейт Миддлтон. В марте этого года 66-летняя Кэрол Миддлтон стала героиней апрельского номера журнала Good Housekeeping, дав большое интервью о детях, внуках и любимой работе. А на днях пообщалась с журналистами британского издания Saga Magazine.

В новом интервью она рассказала, как проводит свободное время с внуками, которых у нее пять: дети Кейт Миддлтон – 8-летний Джордж, 6-летняя Шарлотта и 3-летний Луи – и дети Пиппы Миддлтон – 2-летний Артур и Элизабет, которая появилась на свет шесть недель назад.

Если я занимаюсь посадкой растений с моими внуками, мне нравится, чтобы у них все было разложено по местам, чтобы у них были собственные горшки, совки и чтобы они могли немедленно приступить к работе. Нехорошо приглашать детей на какое-то занятие, чтобы потом вам пришлось суетиться в поисках необходимого оборудования и расчистки места. Так они быстро потеряют интерес и уйдут. Важно, чтобы дети росли с пониманием ценности природы, поэтому я им разрешаю немного пачкаться,– сказала Кэрол и добавила:

Проще всего начать осваивать это ремесло с выращивания картофеля, а копать землю – развлечение в любом возрасте. Мы также выращиваем морковь, свеклу и лук, и нет лучшего способа поощрить здоровое питание, чем позволить вашим внукам увидеть, как растут фрукты и овощи, и позволить им самому выбирать, что посадить.

Кэрол и Кейт Миддлтон с принцессой ШарлоттойКэрол с принцем Джорджем

В декабре 2018-го Кэрол отмечала 30-ю годовщину своего агентства Party Pieces и по этому случаю согласилась дать интервью изданию The Telegraph. Тогда мама Кейт Миддлтон впервые рассказала о подготовке к свадьбе старшей дочери и свадьбе Пиппы, о том, что она думает о зяте Уильяме, а также об особенной рождественской традиции, которая существует в их доме. Кэрол отметила, что очень любит рождественские елки, поэтому устанавливает их в своем поместье Bucklebury Manor в таком количестве, в каком только возможно. И кроме того, елка ставится и в комнатах внуков, чтобы каждый из них мог нарядить собственное праздничное дерево по своему желанию.

О новом хобби детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которое связано с Елизаветой II, читайте здесь.Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем



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