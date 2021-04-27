Диссертации-оборотни в библиотеке с привидениями

Как сымитировать тысячу защит диссертаций и не понести никакой ответственности.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) — один из лидеров рейтинга Диссернета. Он, образованный в конце 2012 года после слияния Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (ФИНЭК) и Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета (ИНЖЭКОН), а также Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики, числится в картотеке Диссернета с 239 сомнительными диссертациями. Действующие сотрудники СПбГЭУ, на наш взгляд, могут иметь отношение (в разных качествах: как плагиаторы или как покровители фальшивых диссертаций) к 316 случаям нарушения научной этики в аттестационной сфере.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В статье «Библиотека с привидениями» мы рассказывали о том, как диссертации из питерского ФИНЭКа годами не поступали в Российскую государственную библиотеку. «Новая газета» первый свой запрос по поводу диссертаций-призраков направила еще в 2014 году. К 2015 году таких диссертаций мы насчитали более тысячи. Авторефераты, то есть сокращенные изложения диссертаций, как бы «паспорта» диссертаций, рассылались, но многие из них не содержали такого обязательного атрибута, как дата защиты. (Представьте себе, что у вас в паспорте нет даты выдачи.)

Бюрократическая оплошность? Нерадивость ученого секретаря? Халатность почты? Все оказалось гораздо интереснее.

Диссернет в 2015 году подал жалобу в Минобр на 162 страницах. Многократные нарушения Положения о присуждении ученых степеней могут привести к страшным карам со стороны ВАК (Высшей аттестационной комиссии) — как минимум к закрытию диссоветов. Напомним, что за какие-то смешные пару десятков сомнительных диссертаций был отправлен в отставку ректор МПГУ в самом начале деятельности Диссернета. А тут — вообще такое! (Желающим подумать о взаимоотношениях между руководителем ВАК Филипповым и ректором ФИНЭКа Максимцевым советую перечитать расследование «Новой газеты» «РУДНик»).

Рассмотрение этой жалобы длилось больше года. По итогам нарушения были признаны, но никаких санкций не последовало. Якобы все нарушения были в одних диссоветах в ФИНЭКе, а теперь, после слияния ФИНЭКа и ИНЖЭКОНа с образованием СПбГЭУ с тем же ректором Максимцевым во главе, санкции не могут быть применены. А все (или почти все) несуществующие диссертации отосланы в РГБ.

После жалобы на самом деле финэковские диссертации большей частью в РГБ поступили. Но — не те, которые защищались.

Плагиат-невидимка

Напомним, что соискатель ученой степени представляет в совет, помимо диссертации, ее краткое изложение на 15–20 страничках: автореферат, содержащий основные тезисы, выносимые на защиту, описание предмета работы, методов, список опубликованных диссертантом статей. Довольно часто автореферат пишется как сокращение введения и заключения. Особенно любят диссертанты вставить в автореферат несколько абзацев из «Выводов» диссертационной работы — что вполне логично и никак не порицаемо. Заметим, что в отзывах оппонентов на диссертацию всегда пишется ритуальная фраза «автореферат отражает результаты/соответствует диссертации». Поэтому «Выводы» диссертации обязаны совпадать с авторефератом.

Но не в ФИНЭКе. Когда финэковские диссертации поступили в РГБ, они не были оцифрованы. Поэтому пришлось нашим помощникам копировать их вручную. И то, что мы увидели, нас поразило.

Напортачить в автореферате — большой грех: обычно несоответствие автореферата диссертации влечет за собой непрохождение аттестационного дела через ВАК.

Насколько нам известно, только экс-министру культуры Мединскому такое сошло с рук .

Диссертации ФИНЭКа, попавшие в РГБ в 2017–2020 гг. как минимум пятью годами позже самих защит, часто не соответствовали своим авторефератам, присланным вовремя, в 2000 — начале 2010-х гг. Авторефераты, напомним, были на месте с самого начала, не было диссертаций.

Материализация духов

В авторефератах мы нашли признаки традиционного сэндвичного «научного творчества»: они были, как правило, склепаны из нескольких чужих работ. Обычно это означает, что из тех же работ примерно в тех же пропорциях будет сделана и диссертация. Но во многих соответствующих диссертациях прямого плагиата почему-то не обнаружилось.

Обнаружился не очень умелый рерайт — переписывание, при котором слова заменяются на синонимы, меняется структура предложений.

Вот как описывает картину мой коллега профессор Ростовцев, читавший диссертацию директора Департамента цифрового развития Минтранса Дмитрия Баканова:

«Вот автореферат (см. выводы работы на стр. 10–19), а вот — три чужих автореферата и один источник из интернета.

В самой диссертации, которая до недавнего времени была спрятана, выводы из автореферата, на мой взгляд, просто переформулированы. Причем с нестыковками в русском языке.

Пример:

В диссере (стр. 111): «На основе рассмотрения существующих подходов к определению современных концепций экономической безопасности обосновывается заключение о том, что экономическая безопасность выступает таким состоянием экономической системы, когда существует обеспечения выполнения экономических интересов населения, государства, отдельного человека, социально-ориентированная государственная политика, развитие обороноспособности государства и создание условий для конкурентной борьбы на рынках».

В автореферате (стр. 10): «В рамках исследованных подходов сделан вывод о том, что экономическая безопасность характеризует такое состояние экономики, при котором обеспечивается гарантированная защита экономических интересов личности, общества, государства, социальная направленность политики, конкурентоспособность и обороноспособность страны».

Похожая картина в диссертации некоего Михаила Зенина. В автореферате можно найти те места, которые похожи на заимствования. А в диссертации — рерайт.

То же самое — у Андрея Валерьевича Конюхова, в 2008 г. занимавшего должность начальника оперативно-разыскной части № 13 Управления по налоговым преступлениям ГУВД Петербурга. Автореферат нам представляется сомнительным, диссер кажется кристально чистым, но при внимательном рассмотрении можно обнаружить фрагменты в выводах, которые похожи на рерайт.

Аналогичная перефразировка — у Эльдара Шахвердиева, Романа Стороженко.

А вот в финэковских диссертациях — Д. Мазепина и А. Терехова.

У Е. Дежкиной никто не заморачивался с рерайтом: какие сомнительные фрагменты в автореферате, такие и в диссертации.

Диссертации из ниоткуда

В некоторых случаях нет даже и рерайта, как у С. Савкина: выносимых на защиту положений в автореферате Сергея Савкина в его диссертации не сыскать.

Список можно было бы продолжать дальше. Как отмечает проф. Ростовцев, «Типично вместо выводов о самом диссертационном исследовании в свежеизготовленных финэковских диссерах пишут о состоянии вопроса вообще. Так у Натальи Киселевой в выводах о том, что было сделано и что получено — ни строчки, а у Романа Стороженко — один коротенький абзац на несколько строчек в самом конце».

Примером того, что по крайней мере некоторые диссертации финэковцев могли не существовать на момент жалобы Диссернета, является, например, диссертация Ирины Савицкой (полной тезки судьи арбитражного суда, которая имеет научные публикации в данной области). В диссертации Савицкой, защищенной в 2011 году, обнаружились фрагменты доклада Всемирного банка от 2016 года.

Только не говорите мне, что Всемирный банк взял у финэковской диссертантки кусок диссера. Доклад исходно написан по-английски, а включен в диссертацию Ирины Савицкой его русский перевод.

Диссертации-оборотни

В довершение всего: некоторые диссертанты и диссертации при запоздалой на несколько лет отсылке в РГБ вообще лишились своей идентичности.

Диссертация Станислава Ткаченко, называвшаяся в автореферате и в объявлении о защите «Организационно-экономический механизм управления затратами на предприятиях уголовно-исполнительной системы», после стала называться «Организационно-экономический механизм управления затратами на промышленных предприятиях». Под каким же названием защищал ее д-р Ткаченко?

Диссертаций, которые за время многолетнего пути из Петербурга в Москву поменяли название, мы насчитали пару десятков.

Если один пример можно было бы объяснить случайностью или отменой защиты с последующим переназначением, то концентрация таких ошибок в короткий период времени в одном вузе и обстоятельства их появления такую случайность практически исключают.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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