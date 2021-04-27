NBC – пока США обещают помощь, Индия устанавливает мировые антирекорды по числу заболевших

Индия уже четвёртый день подряд бьёт мировые антирекорды по числу новых случаев заражения COVID-19 за сутки, пишет NBC. На фоне этого США пообещали предоставить Нью-Дели безотлагательную медицинскую помощь. Британия и Евросоюз также объявили о том, что помогут индийским властям в борьбе с коронавирусным кризисом.

Этим вечером мир реагирует на коронавирусный кризис, который бушует в Индии. США обещают безотлагательную медицинскую помощь, в том числе медикаменты, наборы тестов для быстрой диагностики COVID-19, аппараты ИВЛ, индивидуальные средства защиты, поставки кислорода, а также ингредиенты для производства вакцин.

Пока полную вакцинацию прошли лишь 1,5 процента населения Индии.

Президент (США Джо Байден. — ИноТВ) этим вечером опубликовал следующий твит: «Мы решительно настроены помочь Индии в трудное для неё время».

Однако помощь не могла подоспеть вовремя. Уже четвёртый день подряд Индия бьёт мировые антирекорды по числу новых случаев COVID-19 за сутки — почти 350 тысяч случаев за воскресенье.

Агрессивный вариант, возникший в результате мутации, оказался не по силам для страдающей от недофинансирования медицинской системы страны. Больницы отказываются принимать пациентов из-за нехватки кислорода, лекарств и коек.

ШРУТИ РАДЖАГОПАЛАН, старший научный сотрудник Mercatus Center: Для того чтобы спасать жизни здесь и сейчас, индийские больницы отчаянно нуждаются в кислороде, аппаратах ИВЛ и даже в некоторых препаратах. Всё это прямо сейчас есть у США в наличии.

Всемирная организация здравоохранения призывает более богатые страны активизироваться.

ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, глава ВОЗ: Решение тут простое: нам нужно, чтобы страны и компании, которые контролируют ресурсы и могут спасать жизни, поделились.

Индийцы в настоящий момент призывают США предоставить им 40 миллионов неиспользованных доз вакцины AstraZeneca, применение которой в Соединённых Штатах до сих пор не одобрено. Кроме того, они хотят, чтобы США сняли экспортные ограничения на осуществление поставок индийским производителям вакцин, которые уже изготавливают большую часть мирового объёма этих препаратов.

ШРУТИ РАДЖАГОПАЛАН: Поступить таким образом в интересах самой Америки, поскольку непривитое население будет распространять новые мутации и варианты, которые в конце концов будут представлять угрозу для американских граждан и американских компаний.

Политика в поддержку Индии может выдвинуть Америку на первый план.

КЕЙТ СНОУ, ведущая NBC News: Мэтт, а как помогают другие страны, помимо США?

МЭТТ БРЭДЛИ, корреспондент NBC News: Британия отправляет девять гружённых самолётов. Евросоюз сегодня объявил о том, что они также отправят помощь. Кейт.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2021 года.