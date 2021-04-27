 

France 3 – из-за разлада между Москвой и Парижем останки французского генерала так и не вернули на родину

27.04.2021, 13:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Когда под Смоленском археологи нашли останки генерала армии Наполеона, эту тему широко освещали в СМИ, а его наследники рассчитывали, что ради церемонии репатриации и перезахоронения российский президент Путин может даже приехать в Париж. Однако процедура сильно затянулась, французские чиновники долго не отвечали на запрос, отношения ухудшились, и теперь судьба генерала остаётся неопределённой до потепления в отношениях, пишет France 3.


Reuters

В июле 2019 года российско-французская группа археологов обнаружила останки генерала армии Наполеона Сезара Шарля Этьена Гюдена, их подлинность подтвердили с помощью анализа ДНК. По словам историков, генерал умер под Смоленском на руках у самого Наполеона, пишет на своём сайте France 3.

В то время об этой находке писали многие СМИ. Поднимался вопрос о том, чтобы перезахоронить останки генерала в Доме инвалидов в Париже в присутствии Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Потомок генерала Гюдена Альберик д’Орлеан, сам женатый на русской девушке, написал письмо Эммануэлю Макрону, в котором напомнил достижения своего предка. Он отметил, что нынешняя ситуация и то, как отнеслись к этой находке в России, даёт уникальную возможность выстроить между двумя странами мирные отношения, не скованные национальным эгоизмом.

Но написал это письмо он 24 января, а ответ пришёл только 20 апреля. И сказано там было о загруженности французского президента, из-за которой его канцелярия не могла дать ответ вовремя. Так что судьба останков до сих пор не определена. Однако же он уверен, что нет никаких причин не требовать их репатриации во Францию и перезахоронения рядом с другими видными деятелями.

И французская администрация с этим согласна, в Доме инвалидов для него есть место. Но самой процедуры ему приходится ждать всё это время. Он даже запустил виртуальную петицию, которая за неделю собрала 500 подписей. В этот раз есть новый повод — 200 лет со дня смерти Наполеона.

При этом Альберик д’Орлеан не исключает даже такого варианта: попросить у РФ вернуть останки генерала ему на родину, и для этого он сам готов приехать в Москву. Затем их можно будет оставить в фамильном склепе, пока отношения между Москвой и Парижем не наладятся и не будет возможно провести церемонию, как задумано, пишет France 3. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.09 / Трамп обвинил Байдена в краже идей

10.09 / Эксперт: Выздоровление Навального исключает отравление «Новичком»

23.10 / Netflix решил посмертно выдвинуть Чедвика Боузмана на «Оскар»

30.07 / Военнослужащий Черноморского флота арестован за госизмену в пользу Украины

24.07 / Канадцы поражаются толпам американских туристов на Ниагарском водопаде

02.07 / В Житомире ослабляют карантин, открываются гостиницы и ТРЦ

15.09 / Лукашенко поручил помочь застрявшим на границе с Украиной хасидам

22.12 / Главный расследователь Bellingcat Грозев: Если Навальный вернется в Россию, его либо посадят, либо убьют

23.01 / «Шокирующая» сумма – BBC потратила 1 млн фунтов на защиту от претензий своих же сотрудников

30.06 / Зигзаг удачи: четверо жителей Омска выиграли квартиры в лотерее после голосования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика