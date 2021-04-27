«Это фанатизм, логики здесь нет» — Макфарланд о «зелёном новом курсе» Байдена

Попытки администрации Байдена перевести США на «зелёную» энергетику подорвут экономическое развитие страны и не решат проблему изменения климата, ведь Китай выбрасывает вдвое больше парниковых газов, рассуждает бывший заместитель советника Трампа по нацбезопасности Кэтлин Макфарланд в эфире Fox Business. А Китай, по словам Макфарланд, не намерен принимать меры по климату, не добившись политических уступок от США.

И при этом Джон Керри говорит: «Знаешь что, американский рабочий, ты потеряешь своё рабочее место в нефтегазовой отрасли, но ты можешь производить солнечные панели!» А президент Байден сегодня заявил, что этим рабочим нефтегазовой отрасли следует трудоустроиться в «зелёной» энергетике по месту жительства. Но легко делать такие заявления, когда получаешь правительственную зарплату! Понимаете? И ещё, Кейти, вы знаете, что этот инфраструктурный «зелёный новый курс» напичкан бесполезными дорогостоящими проектами и фондами специального назначения. Кто из олигархов, приближённых к Джону Керри, заработает на этом большие деньги? Помимо Китая.

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности: Именно! Если посмотреть на «зелёный новый курс», на все эти программы финансовой помощи, инвестиции в инфраструктуру… Не в это они инвестируют. Они инвестируют в сделки со своими дружками-капиталистами, прикрываясь тем, что это инвестиции в будущее Америки. И многое из этого — «зелёный новый курс», который нам не по карману. Мы даже не уверены, что он эффективен, и он подорвёт экономическое развитие Америки на десятилетие, может быть, даже на целое поколение.

Но эти люди… Им нет дела до рабочих мест. Им нет дела до экономического роста Америки. И, по всей видимости, им нет дела до того, что Китай становится могущественнее за наш счёт. Только фанатизм по поводу «зелёного нового курса», который должен каким-то образом урегулировать планетарный кризис. Но они не смотрят даже на то, что Китай уже выбрасывает вдвое больше (парниковых газов. — ИноТВ), чем мы. И мы можем делать всё то, что они предлагают, и это будет капля в море. Если только Китай не примет меры. А Китай даже не думает этого делать.



Да, и ещё… По-моему, на экране показатель США должен был быть 10,7 тонны. Но мы проверим. Природный газ… Ещё они уничтожают рабочие места в газовой отрасли. Вот ведь дилемма: природный газ ведь обеспечивает энергией объекты, заряжающие электромобили. Они подталкивают банки к тому, чтобы лишить финансирования нефтегазовые предприятия, они убивают трубопровод «Кистоун»… Понимаете? Они делают всё это — и переходят к политике, выгодной для Китая. Потому что Китай занимает доминирующие позиции в «зелёной» энергетике. Выгоды достанутся не нам.

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Да, и опять-таки, это фанатизм, логики здесь нет. Например, благодаря фрекингу, США смогли заменить уголь и нефть природным газом, потому что это экономически целесообразно. А природный газ гораздо чище. То есть из-за фрекинга мы уже сокращаем выбросы (парниковых газов. — ИноТВ). Однако администрация Байдена против фрекинга. То есть, по сути, они поставят нас в такое положение, что Соединённым Штатам будет труднее сократить выбросы.

Но вот что меня действительно беспокоит. Сегодня утром, Лиз, я участвовала в вэбинаре с министром иностранных дел Китая. И он, по сути, сказал: «Америка, перестань совать свой нос в Тайвань, в Гонконг и к уйгурам. Ты не имеешь никакого права критиковать нас по нашим внутренним вопросам». А потом неожиданный поворот: «Если вы ждёте прогресса в вопросе изменения климата, то не суйте свой нос в эти темы».



Хм… Мы ещё поговорим об этом с вами, Кейти Макфарланд. Спасибо, что пролили свет на эту тему. Вы всегда замечательно информированы. Рада была вас видеть, Кейти, возвращайтесь поскорее. Хороших выходных.



Дата выхода в эфир 25 апреля 2021 года.