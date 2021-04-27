Скончался актер, сыгравший Абдуллу в “Белом солнце пустыни”

Причины смерти артиста Ратиани в комментарии агентству не назвал.

“Эхо Кавказа” на свой странице в Instagram сообщает, что в ноябре 2020 года Кавсадзе был госпитализирован после заражения коронавирусом и находился на искусственной вентиляции легких. Актера выписали после трех недель лечения.

Во время повторной госпитализации у артиста диагностировали двустороннюю пневмонию.

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Публикация от Эхо Кавказа (@ekho_kavkaza)

Контекст:Кахи Кавсадзе родился в 1935 году в Тбилиси.

В 1959 году окончил Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели.

Известность ему принесла роль Черного Абдуллы в фильме “Белое солнце пустыни” (1969). За годы кинокарьеры актер снялся в более чем 80 картинах.

В 2008 году в центре Тбилиси была открыта звезда Кахи Кавсадзе.

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