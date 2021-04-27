 

Убивший родителей и брата в Киеве подросток объяснил свои действия “ссорами в семье”

27.04.2021, 13:52, Новости дня
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Подросток объяснил свои действия “неприязненными отношениями в семье из-за постоянных ссор и личным негативным отношением к родным”.

У него изъяли нож “бабочку”, а при поверхностном осмотре ладоней выявили резаные повреждения, характерные при нанесении ударов острым предметом, отметил собеседник.

Контекст:Полицейские 26 апреля обнаружили тела женщины, мужчины и их восьмилетнего сына с ножевыми ранениями в одной из квартир на улице Ревуцкого в Киеве. Все трое были местными жителями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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