Убивший родителей и брата в Киеве подросток объяснил свои действия “ссорами в семье”

Подросток объяснил свои действия “неприязненными отношениями в семье из-за постоянных ссор и личным негативным отношением к родным”.

У него изъяли нож “бабочку”, а при поверхностном осмотре ладоней выявили резаные повреждения, характерные при нанесении ударов острым предметом, отметил собеседник.

Контекст:Полицейские 26 апреля обнаружили тела женщины, мужчины и их восьмилетнего сына с ножевыми ранениями в одной из квартир на улице Ревуцкого в Киеве. Все трое были местными жителями.

—