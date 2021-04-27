 

Боевики на Донбассе устанавливают муляжи вооружения и военной техники – украинская разведка

27.04.2021, 13:52, Новости дня
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“Особое внимание уделяется обустройству ложных рубежей обороны, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники. Это делается для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирования их на открытие огня”, – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что российские оккупанты продолжают обеспечивать деятельность частей 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ на востоке Украины. В частности, на прошлой неделе через неконтролируемый участок государственной границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезли более 2,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, а также боеприпасы различной номенклатуры общим весом около 30 тонн.

Помимо этого, по данным украинской разведки, боевики регулярно проводят учения артиллерийских и минометных расчетов, а также укрепляют инженерно-фортификационное оборудование своих огневых позиций.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.
С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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