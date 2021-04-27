 

Путин не хочет говорить с Зеленским о войне на Донбассе – Песков

27.04.2021, 13:52, Новости дня
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Об этом спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил 27 апреля, пишет ТАСС. 

Путин говорил, что готов встретиться с Зеленским в Москве для переговоров о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, заявлял он. 

После этого Зеленский сообщил, что поручил главе Офиса президента организовать встречу.  Глава государства отметил, что неважно, где состоится встреча. “Я считаю, что главное – это суть (про что), а где и когда – это детали”, – сказал он.

Песков сказал, что Путин свое отношение к инициативе украинского лидера изложил “абсолютно четко”. Диалог между двумя президентами, по его словам, “может касаться только проблематики двусторонних отношений” и не может “осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины”. 

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).
Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые финансирует Москва. “Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население”, – заявил Зеленский в 2020 году.
В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил главе Украинского государства через два дня и предложил встретиться в Москве. 
Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявил Ермак. 
В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”.
Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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