 

В Минобразования прогнозируют “тяжелый и долгий путь” к подтверждению защиты Кивой кандидатской диссертации

27.04.2021, 13:52, Новости дня
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“В автономном учреждении функционировал специализированный ученый совет, который своим решением признал диссертационную работу уважаемого господина соответствующей формальным требованиям, которые выдвигаются к таким диссертационным работам… Но хочу сказать, что от процедуры защиты до процедуры подтверждения решения ученого совета аттестационной комиссией Министерства образования и науки будет еще преодолен тяжелый и долгий путь”, – сказал он.

По словам замминистра, в министерство полный пакет документов еще не поступил.

“Пусть вуз и ученый совет предоставят перечень документов, и мы будем проводить всесторонний анализ данного пакета и рецензировать всю диссертационную работу”, – объяснил Витренко.

Он рассказал, что о защите диссертации Кивой узнал из СМИ.

“В Украине ежедневно происходит несколько десятков защит, есть специализированные отделы, которые это отслеживают, чтобы соблюдать процедуру, там стенограмма проведена, запись, будем все изучать и анализировать”, – заявил Витренко.

Контекст:Кива 26 апреля в Институте подготовки кадров государственной службы занятости защитил кандидатскую диссертацию по специальности “механизмы государственного управления”. Члены комиссии проголосовали единодушно: 13 – “за”. “Против” не проголосовал никто.
Подготовку к защите активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что “не может понять, что так взбудоражило общество” и почему “надо поднять какой-то хайп”. После защиты, на которой нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет, обсуждение разгорелось с новой силой.
По данным движения “Чесно”, Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность – “правоведение”) и Национальную академию внутренних дел Украины (специальность – “право”). Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (специальность – “педагог-психолог”) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – “техник-механик”).
Журналисты Bihus.info проанализировали кандидатскую диссертацию Кивы и обнаружили в ней “много воды”, а также поддельные сопроводительные документы.
Научный руководитель депутата Владимир Гурковский отказался комментировать ситуацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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