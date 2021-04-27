 

Объявлено о начале акции “Георгиевская ленточка-2021”

27.04.2021, 13:48, Разное
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Старт акции “Георгиевская ленточка” дали во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре “Россия сегодня” в Москве. Во время встречи символический тираж георгиевских ленточек передали представителям Россотрудничества, движений “Волонтеры Победы” и “Бессмертный полк России” для участников шествия, запланированного на 24 июня.

Генеральный директор медиагруппы “Россия сегодня” Дмитрий Киселев, который присутствовал на пресс-конференции, отметил, что в настоящий момент, когда историю советского народа пытаются переписать, как никогда важно напомнить мировой общественности о тех, кто спас народ от фашизма.

“Георгиевская ленточка – святой для россиян всех поколений символ, знак нашей памяти и уважения подвигу отцов и дедов”, – сказал Киселев.

Руководитель “Волонтеров Победы” Ольга Амельченкова рассказала, что в этом году активисты движения выйдут на улицы городов и вручат всем желающим георгиевские ленточки и памятки с правилами по их ношению. “Самое лучшее место для ленты – у сердца, слева груди”, – считает Амельченкова.

Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов сообщил, что в акции принимают участие жители более 80 стран мира. “Георгиевская ленточка” всегда находила отклик среди наших соотечественников и зарубежной аудитории”, – отметил он.

Напомним, акция “Георгиевская ленточка” проводится в России с 2005 года. Она зародилась в стенах штаб-квартиры медиагруппы “Россия сегодня”. Лозунги акции: “Победа деда – моя Победа”, “Повяжи. Если помнишь!”, “Я помню! Я горжусь!”.



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