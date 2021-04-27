 

Названы самые опасные болезни для разных групп крови

27.04.2021, 13:48, Разное
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Последние исследования учёных позволили выяснить, какие недуги наиболее часто встречаются у обладателей той или иной группы крови. Также удалось установить, какая группа крови распространена среди долгожителей.

Оказалось, что людям с первой группой крови редко сталкиваются с заболеваниями сердца и сосудов, поэтому зачастую имеют большую продолжительность жизни. Носители второй группы крови страдают, в основном, – из-за проблем с эндокринной системой. Кроме того, они подвержены стрессу. Обладателям третьей группы крови стоит беспокоиться о спине и сердце, а люди с четвёртой группой имеют устойчивость к вирусам и инфекциям, но также могут иметь проблемы с сердечно-сосудистой системой, передаёт Пятый канал.



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