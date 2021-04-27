Ученые рассказали, что является причиной постоянного чувства голода

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27.04.2021, 13:42, Разное
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Международная группа ученых, возглавляемая британскими специалистами из Королевского колледжа Лондона, пояснила о причинах постоянного чувства голода. Это связано с тем, что происходит резкое падение уровня сахара в крови спустя пару часов после предыдущего приема пищи.
Ученые собрали сведения о биомаркерах и колебаниях уровня глюкозы, которые отражают состояние здоровья пациента. Испытуемые на протяжении двух недель завтракали одинаково, а в течение дня употребляли то, что хотят и в любое время. Первый прием пищи состоял из кексов с одинаковым числом калорий, но разным составом. С помощью электронных браслетов и системы мониторинга глюкозы исследователи отслеживали их состояние. Участники эксперимента фиксировали в специальном приложении на смартфоне, что они ели и какую степень голода ощущали.

Анализ информации показал, что спустя 2-4 часа после пика концентрации в крови глюкозы происходит ее резкое падение. Уровень сахара падает ниже нормы, после чего возвращается обратно. Подобные «американские горки» опасны тем, что человек больше ест, так как быстрее испытывает чувство голода. Такое переедание в перспективе может привести примерно к 9 набранным килограммам в год.

Кроме этого, исследователи сделали выводы по поводу разной реакции организма испытуемых на одинаковую пищу. Они отметили, что важно выбирать еду, совпадающую с уникальным биологическим строением человека. Благодаря этому чувство насыщения будет сохраняться дольше.

Источник: jana.delfi.ee



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