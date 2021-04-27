 

Ученые: Злоупотребление цитрусами повышает риск онкологических заболеваний

27.04.2021, 13:42, Разное
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Американские ученые, которые представляют Университет Индианы, оценили, как на здоровье человека влияют цитрусовые. Оказалось, что злоупотребление этими фруктами повышает риск онкологических заболеваний.
По словам исследователей, у людей, которые съедали больше, чем одна порция апельсинов в день, риск меланомы повысился на 79%. В случае с апельсиновым соком – на 54%. При этом в опасности обладатели голубых глаз и светлой кожи. В цитрусовых содержится вещество псорален, которое и оказывает такое коварное действие на организм. Из-за фотосенсибилизирующих свойств оно приводит к повышению чувствительности кожи к действию вредного ультрафиолета. Сам по себе стакан апельсинового или другого цитрусового сока опасности не несет, но регулярно употреблять фрукты в большом количестве не стоит.

Меланома – это одна из самых смертельных разновидностей онкологических заболеваний. Обычно ее диагностируют только на последней стадии. Согласно статистическим данным, за последнее десятилетие заболеваемость меланомой в РФ выросла практически на 40%.

Источник: www.ntv.ru



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