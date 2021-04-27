Ученые: Злоупотребление цитрусами повышает риск онкологических заболеваний

Американские ученые, которые представляют Университет Индианы, оценили, как на здоровье человека влияют цитрусовые. Оказалось, что злоупотребление этими фруктами повышает риск онкологических заболеваний.

По словам исследователей, у людей, которые съедали больше, чем одна порция апельсинов в день, риск меланомы повысился на 79%. В случае с апельсиновым соком – на 54%. При этом в опасности обладатели голубых глаз и светлой кожи. В цитрусовых содержится вещество псорален, которое и оказывает такое коварное действие на организм. Из-за фотосенсибилизирующих свойств оно приводит к повышению чувствительности кожи к действию вредного ультрафиолета. Сам по себе стакан апельсинового или другого цитрусового сока опасности не несет, но регулярно употреблять фрукты в большом количестве не стоит.

Меланома – это одна из самых смертельных разновидностей онкологических заболеваний. Обычно ее диагностируют только на последней стадии. Согласно статистическим данным, за последнее десятилетие заболеваемость меланомой в РФ выросла практически на 40%.

Источник: www.ntv.ru