Древний Марс для поддержания рек и озер могли согревать ледяные облака

Ученые обнаружили на Марсе следы присутствия ледяных облаков. По мнению исследователей, они могли согревать Красную планету, поддерживая реки и облака на ней.

Наличие на Марсе водных ресурсов уже давно беспокоит ученый мир. Новые исследования дают возможность предполагать, что способствовать жидкому состоянию H2O могла его атмосфера. Ученые считают, что именно ледяные облака согревали планету, давая возможность жидкости не замерзать. Таким образом, специалисты ответили на вопрос об отсутствии достаточного света и тепла и в то же время, наличия здесь явных следов древних рек.

Тонкий облачный слой над Марсом, предполагают эксперты, создавал своего рода парниковый эффект. Он защищал воду планеты от сверхнизких температур. Свою гипотезу специалисты проверили с помощью данных, полученных от ровера NASA «Perseverance». Далее, применив методику компьютерного моделирования, планетологи смогли объяснить противоречие, многие годы не находящее ответа. Трехмерная модель атмосферы Марса вместе с симуляцией облачного покрытия показала убедительность именно гипотезы «парниковой» защиты и поддержки озер и рек.

Ранее наука предполагала, что феномен крайне холодной планеты с жидкой водой может объясняться столкновением с астероидом огромных размеров. Также приводились теории о перистых облаках, однако такая версия оказалась слишком неправдоподобной. Новая работа ученых дает возможность найти более точное решение загадки Красной планеты. Марсоход «Perseverance» уже в ближайшее время может проверить предположение ученых, проведя анализ гальки, который поможет восстановить влияние атмосферного давления в прошлом Красной планеты.

Источник: in-space.ru