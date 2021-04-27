 

В Санкт-Петербурге создали первый в мире тест для определения клеточного иммунитета к SARS-Cov-2

27.04.2021, 13:40, Разное
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Т-клетки (Т-лимфоциты) хранят информацию о ранее выявленных иммунной системой в организме антигенах и формируют долговременный иммунитет к перенесенным инфекционным заболеваниям. Из разных стран поступают сообщения о том, что Т-клетки, специфичные к SARS-Cov-2, есть даже у людей, которые перенесли инфекцию бессимптомно и не выработали антитела. Однако измерить клеточный иммунитет очень сложно: подобные исследования проводятся только в специализированных лабораториях практически вручную. Между тем, данные о наличии клеточного иммунитета необходимы в том числе для того, чтобы принять решение о вакцинации.

Ученым НИИ Пастера удалось создать простую и доступную тест-систему, которую можно применять в медицинских учреждений без специального оборудования, сообщила газета Комсомольская правда. Для оценки клеточного иммунитета пациенту внутрикожно вводят специальный искусственный антиген к коронавируса, после чего наблюдают за реакцией. Образование папулы, как при реакции Манту, означает положительный результат, то есть у пациента есть Т-клеточный иммунитет. На интенсивность иммунной реакции указывает размер образовавшейся припухлости, которую медицинский работник измеряет линейкой и принимает решение о необходимости вакцинации.

По словам главы НИИ Пастера, профессора Арега Тотоляна, эта технология пока не имеет аналогов в мире и абсолютно безопасна: тест-система не содержит ни одного компонента, который может привести к заражению организма SARS-Cov-2.

Ученые рассчитывают зарегистрировать тест-систему до конца 2021 года, после чего ее можно будет массово использовать в больницах и поликлиниках.

В настоящий момент тест для оценки клеточного иммунитета разрабатывают также ученые НМИЦ гематологии. Технология основана на зарекомендовавшем себя методе выявления реагирующих на вирус Т-клеток, однако ноу-хау российских специалистов заключается в конкретном наборе фрагментов коронавирусных белков, которые тщательно отбираются, а те, кто могут дать ложноположительную реакцию Т-клеток, отсекаются. Эти тесты смогут в спорных случаях подтвердить факт перенесенной коронавирусной инфекции, а также использоваться для оценки эффективности вакцинации.



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