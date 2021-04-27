Платежный сервис Samsung Pay Mini появится на новых устройствах

Как напоминают специалисты, платежный сервис Samsung Pay Mini появился еще пять лет назад. Изначально он предназначался для гаджетов, выпущенных под брендом Samsung и некоторых других.

Разумеется, главной задачей сервиса является обеспечения простых и быстрых онлайн-платежей, напоминают специалисты. Однако до сих пор даже не на все «Самсунги» его можно установить.

Разработчик решил исправить этот недостаток, расширив перечень устройств, на которых будет доступен Pay Mini. Теперь использовать его также смогут владельцы смартфонов Galaxy A21s и M12. Для прошивки данных гаджетов уже подготовили соответствующие обновления. Но это еще не конец, говорят разработчики. В дальнейшем список будет расширяться, о чем выйдут дополнительные сообщения.