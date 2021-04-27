В Кремле призвали обеспечить интересы всех верующих в Москве

Власти столицы должны обеспечивать интересы всех верующих, проживающих в Москве, а также сохранять исторические традиции, развивая при этом новые, сообщил начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента Евгений Еремин.

По его словам, для многих религия является источником духовно-нравственных ориентиров. «Религиозная традиция у нас крепка, сильна. Но в определенное время она была искусственно пресечена… Нам надо заново возрождать наши традиции, возрождать в новых основах. Не забывать те заветы, которые дали нам предки, но применять их в современной действительности, в условиях глобализации, многонационального общества», – передает слова Еремина РИА «Новости».

«Огромная роль у правительства Москвы, представителей государственных органов, префектур и районов для того, чтобы сохранить историческую традицию и развивать новые традиции, обеспечить интересы всех верующих города Москвы, представляющих разные религии», – добавил он. Представитель Кремля уточнил, что это, в том числе, относится к планам строительства зданий религиозного назначения.

Кроме того, Еремин обратил внимание, что молодежь «верует искренне и очень активно» и довольно остро воспринимает все явления жизни, поэтому склонна к экстремизму. «К сожалению, воспринимая это [религиозные постулаты] как данное они бывают наиболее склонны среди всех возрастных категорий к экстремизму. То, что мы с вами делаем и будем делать, крайне важно для всех нас», – сказал он.

Напомним, по данным недавнего опроса ВЦИОМ, о своей принадлежности к православию сообщили 66% опрошенных. В 2017 году их было 75%, в минувшем году – 68%. Численность неверующих выросла с 7% в 2017 году до 14% в 2021 году. Среди молодежи данный показатель достиг 22%.