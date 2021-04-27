Во время незаконных акций в РФ зафиксировали рост кибератак из-за рубежа

Эксперты зафиксировали рост массированнных кибератак на официальные интернет-ресурсы российских органов власти во время проведения несанкционированных акций, сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

«Зафиксирован рост количества компьютерных атак такого типа (крупномасштабных DDoS-атак) на официальные информационные ресурсы органов государственной власти Российской Федерации в период проведения несанкционированных акций протеста в поддержку Навального», – отметил Мурашов, передает ТАСС.

В частности, DDoS-атакам подверглись официальные сайты МИД, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии. «Источники вредоносного воздействия располагались в том числе в адресном пространстве США. Заметим, что в разные дни атаки проводились по одному и тому же сценарию», – подчеркнул замглавы НКЦКИ.

Он отметил, что зачастую DDoS-атаки использовались в том числе и в экстремистских целях. «В частности, в январе 2020 года был атакован сайт муниципального казенного учреждения «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода». После получения несанкционированного доступа на ресурсе были размещены фотография Навального и текстовое сообщение о том, что атака была проведена в его поддержку. Вредоносное воздействие было осуществлено с IP-адресов Франции и Германии», – отметил Мурашов. По его словам, эти примеры «свидетельствуют о том, что заявляемые координаторами и волонтерами движения и штаба Навального «спонтанность» и «народность» акций протеста в его поддержку не соответствуют действительности».

В целом Мурашов отметил «существенное увеличение числа вредоносных ресурсов в зарубежном адресном пространстве, функционирование которых было прекращено в 2020 году», что «связано с проведением крупномасштабных DDoS-атак на российские информационные системы». В материалах к брифингу отмечается, что только в 2020 году было пресечено 68 420 крупномасштабных кибератак на российские интернет-ресурсы.

Мурашов также сообщил, что впервые новым объектом компьютерных атак стали системы телемедицины для лечения на дому.

Он также уточнил, что своевременно принимавшиеся меры позволили в 2020 году не допустить нарушений работы системы государственного управления и экономики РФ из-за кибератак. «Своевременная подготовка и опубликование бюллетеней (НКЦИКИ) позволили предотвратить реализацию угроз на объектах информационной инфраструктуры. В прошедшем году не допущены компьютерные инциденты, затрагивающие систему государственного управления или экономику страны и наших союзников», – сказал Мурашов.

НКЦКИ был создан в сентябре 2018 года приказом директора ФСБ после указа президента РФ о создании Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидаций последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ (ГосСОПКА).