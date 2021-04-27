Мнение: Почему американцы сейчас не хотят работать?

О том, как работает пособие по безработице в США в условиях эпидемии коронавируса и о том, почему выгодней получать пособие и сидеть дома, а не ходить на работу.

Рассказывает гражданка проживающая во Флориде, а ранее проживавшая в Нью-Йорке.

Аннотация:

Сейчас в Америке большое количество людей не хотят работать, а предпочитают сидеть на пособии по безработице. Почему? Потому что этих денег вполне достаточно, чтобы жить и не работать. Кто все это оплачивает?

PS. Вполне понятно, что такая система в долгосрочной перспективе может существовать только за счет безостановочной работы печатного станка.

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