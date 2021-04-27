NBC – боятся, не успевают или игнорируют — миллионы американцев пропускают вторую прививку от COVID

8% американцев, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, не торопятся завершить процедуру по различным причинам. Некоторые опасаются побочных эффектов препарата, другие сталкиваются с его нехваткой, а третьи уверены: одной дозы для иммунитета от COVID вполне достаточно, передаёт NBC.

По мере их распространения как минимум одну дозу вакцин от COVID-19 получили 138 миллионов американцев. Новые данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США показывают, что 8 процентов пропустили вторую прививку Moderna или Pfizer.

Согласно анализу The New York Times, таких людей насчитывается порядка 5 миллионов. Впрочем, некоторые из них могли не попасть в статистику, потому что получили вторую прививку в другом месте.

ДОКТОР ЭДГАР ЧАВЕЗ, исполнительный директор общественного медицинского центра Universal: Многие люди были напуганы. Особенно после приостановки использования вакцин Johnson & Johnson. И они стали говорить: возможно, вакцины небезопасны? Но на самом деле вакцины совершенно безопасны.

Люди попускают вторую прививку по разным причинам. У некоторых возникают проблемы c графиком, потому что ряд центров вакцинации отменяют записи на повторную прививку из-за нехватки поставок. Другие беспокоятся о побочной реакции или считают, что первая прививка является достаточно эффективной.

Профессор колледжа Нэтан Нобис беспокоился о получении второй дозы из-за того, что у него возник звон в ушах (после первой дозы. — ИноТВ). Но, в конце концов, он решил двигаться вперёд.

НЭТАН НОБИС, доцент Морхауского колледжа: Все врачи, с которыми я беседовал, заявляли, что лучше получить звон в ушах, чем заразиться COVID. Потому что COVID может привести к смерти. И это будет очень печально.

Власти штата Арканзас говорят, что, согласно данным, 11 процентов могли пропустить вторую дозу. Медицинские работники призывают людей постараться не пропускать прививки.

Сегодня вечером администрация Байдена заявляет, что 8 процентов — это довольно низкий показатель, если сравнивать его с другими многодозовыми вакцинами. Некоторые считают, что достаточно и 80-процентной эффективности первой дозы.

ГУАД ВЕНЕГАС, корреспондент NBC News: Насколько важно получить вторую дозу?

ДОКТОР ЭДГАР ЧАВЕЗ: Если вы сделаете только одну прививку, то, возможно, не будете защищены от различных вариантов (коронавируса. — ИноТВ), потому что ваша иммунная система окажется к ним не готова.

Врачи подчёркивают: в погоне за коллективным иммунитетом вторая доза — ключевой элемент полноценной защиты.

Гуад Венегас, NBC News.

Дата выхода в эфир 25 апреля 2021 года.