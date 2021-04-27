Times – Лондон напомнит миру о своей морской мощи авианосной ударной группой

В мае Великобритания планирует отправить в рейд ударную группу во главе с авианосцем «Королева Елизавета», пишет The Times. По данным издания, в рамках этой операции Минобороны страны собирается отрядить эсминец и противолодочный корабль в Черноморский регион, чтобы таким образом выразить солидарность Киеву.



Reuters

Авианосец «Королева Елизавета» возглавит новую ударную группу британского флота, которая в следующем месяце совершит своё первое оперативное развёртывание. Эту операцию называют редким примером «самой большой концентрации морской и воздушной мощи, которая отправляется за рубеж», пишет The Times.

На борту авианосца стоимостью £3 миллиардов будет находиться восемь малозаметных истребителей F35B. Помимо «Королевы Елизаветы», в миссии примут участие шесть кораблей ВМФ, 14 вертолётов, рота морской пехоты и подводная лодка, вооружённая крылатыми ракетами «Томагавк», отмечает издание.

Часть авианосной ударной группы отделится и направится к Чёрному морю, чтобы поддержать операции НАТО по обеспечению безопасности в регионе на фоне напряжённости между Россией и Украиной. Однако сама «Королева Елизавета» не сможет попасть туда, так как это запрещено международным договором, подчёркивается в статье.

Согласно планам Министерства обороны Великобритании, подразделения ударной группы посетят более 40 стран, включая Индию, Японию и Сингапур, и отработают более 70 боевых задач. Манёвры призваны закрепить британское влияние в Индо-Тихоокеанском регионе, где уже находятся союзные корабли — американский эсминец «Салливанс» и голландский фрегат «Эверстен».

Министр обороны Бен Уоллес планирует объявить о проходе «Королевы Елизаветы» через Южно-Китайское море в парламенте. «Когда наша авианосная ударная группа отправится в рейс в следующем месяце, она поднимет флаг глобальной Британии, тем самым проецируя наше влияние, сигнализируя о нашей мощи, взаимодействуя с нашими друзьями и подтверждая нашу приверженность решению современных и будущих проблем безопасности», — заявил он.

«Вся страна может гордиться преданными своему делу мужчинами и женщинами. В течение более полугода они продемонстрируют миру, что Великобритания не отступает, а плывёт вперёд, чтобы играть активную роль в формировании международной системы XXI века», — добавил Уоллес.

В Минобороны отказались говорить, какие именно подразделения ударной группы направятся к Чёрному морю. Однако ранее изданию стало известно, что один эсминец типа 45 и противолодочный фрегат типа 23 отделятся от группы и войдут в регион.

Отправка кораблей к украинским берегам призвана продемонстрировать солидарность Лондона с Киевом. По словам Минобороны, ударная группа будет «участвовать в учениях НАТО и оказывать поддержку операциям по обеспечению безопасности в Чёрном море».

В этом месяце выяснилось, что США отказались от планов по прохождению двух своих военно-морских эсминцев через Чёрное море из-за опасения усилить напряжённость между Москвой и Киевом. Кроме того, накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал «отвести часть подразделений» российской армии, ранее находившихся на границе с Украиной.

Председатель специального комитета по обороне в палате общин Тобиас Эллвуд предположил, что размещение британских кораблей на Чёрном море — «заявление о намерениях». «С учётом того, что Путин пытается усилить своё стратегическое влияние, это испытание воли не только Великобритании, но и Америки и НАТО, поскольку градус напряжённости в отношениях между Россией и Западом растёт», — заявил он.

«Я приветствую это морское развёртывание. То, как мы сегодня защищаем международные стандарты и нормы, станет прецедентом на следующее десятилетие, — добавил депутат. — Если мы не подтвердим, что Чёрное море является международными водами, то РФ попытается заполнить вакуум, как это стремится сделать Китай в Южно-Китайском море».