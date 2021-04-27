“Я на диету села, потому что за год набрала 7 кг”. Тоня Матвиенко рассказала о режиме питания для похудения

“Хочется похудеть и хорошо выглядеть. Я и на диету села, потому что за год набрала 7 кг”, – рассказала артистка.

По словам Матвиенко, утром она выпивает натощак стакан воды с лимоном.

“А потом начинаю есть. Моя диета такая, что надо есть каждые два-три часа. Порции должны быть маленькими – по 100−150 граммов, а пища полезной! Картофеля я вообще не ем. Избегаю и сладкого, и мучного. На завтрак может быть яйцо и помидор. Перекусы – печеное яблоко или апельсин. Иногда даже мороженое себе могу позволить. Прекращаю есть в 18,00. Кроме того, стала обращать внимание на сон. Раньше я ложилась спать после двенадцати часов. А надо до полуночи”, – сообщила певица.

Контекст:Свою первую песню Тоня Матвиенко записала в 2007 году.

В 2011 году артистка заняла второе место на проекте “Голос країни” на “1+1”, уступив первенство певцу Ивану Ганзере. В 2013 году вместе с матерью, певицей Ниной Матвиенко выпустили альбом “Нове та найкраще”.

Тоня Матвиенко замужем за певцом Арсеном Мирзояном. Пара воспитывает дочь Нину (2016).

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