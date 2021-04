Американский катер береговой охраны отправился в Черное море – командование США

Патрульный катер “Гамильтон” начал переход в северном направлении для прохода в Черное море после проведения маневров с эсминцем военно-морских сил США “Рузвельт” в Эгейском море, рассказали в командовании.

BREAKING: * @USCG Cutter Hamilton begins its north bound straits transit into the #BlackSea, after working with @USNavy #USSRoosevelt in #AegeanSea. Hamilton will be working with @NATO Allies & partners in the region. #Triservicemaritimestrategyhttps://t.co/mIExoN8qlD pic.twitter.com/VIPLsrMSyC

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021

Катер “Гамильтон” будет сотрудничать с союзниками НАТО и партнерами в регионе, говорится в сообщении.

Контекст:В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы публиковали видеодоказательства активной переброски военной техники в оккупированный Крым из России через Керченский мост. Кроме этого, Россия стягивала войска к границе с Украиной.

14 апреля стало известно, что ракетные и десантные корабли Черноморского флота России вошли в Черное море и собираются провести артиллерийские стрельбы в рамках контрольной проверки. 20 апреля командование Черноморского флота РФ вывело в Черном море более 20 кораблей на учения вместе с экипажами штурмовиков Су-25СМ3.

С 20-го по 24 апреля военные РФ ограничили полеты на высоте 19 тыс. метров над южной частью Крыма от Севастополя до Феодосии, а также над прилегающими к Южному берегу полуострова территориальными водами и частью международных вод Черного моря.

Россия закрывала акваторию Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что согласно Конвенции ООН по морскому праву, “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”. На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла на усиление эскалации в море, заявили в ведомстве.

16 апреля с заявлением о незаконности ограничения Россией судоходства в Керченском проливе выступила временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан. По ее словам, продолжающаяся оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины и угрожает трансатлантической безопасности.

Вашингтон собирался отправить свои военные корабли в Черное море “в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России” возле восточных границ страны. В Пентагоне отмечали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, однако развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве “особый сигнал” о том, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.

Американские корабли должны были находиться недалеко от берегов Украины в Черном море до 4-го и 5 мая. 15 апреля в МИД Турции сообщили, что США отменили проход эсминцев USS Roosevelt и USS Donald Cook в Черное море.

На фоне военной напряженности Великобритания хотела в мае отправить в Черное море два военных корабля Королевского флота.

Россия 22 апреля проводила межвидовые военные учения на полигоне Опук в рамках внезапной проверки боеготовности. Более 10 тыс. российских военных, 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения участвовали в активной фазе учения. Однако после учений командование РФ оставило два больших десантных корабля Северного флота РФ “Александр Отраковский” и “Кондопога” в Черном море.

Позже Россия решила закрыть на полгода доступ на проход в трех районах Черного моря для иностранных военных кораблей и других государственных судов.

