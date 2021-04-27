 

Loboda о скандальном заявлении Ани Лорак: Как вы думаете, мне можно сделать непристойное предложение?

27.04.2021, 12:58, Новости дня
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“Знаете, столько спекуляций на эту тему? Многие женщины просто пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов. А я за то, чтобы они все-таки жили”, – отметила певица.

Она в целом подвергла сомнению заявления о домогательствах со стороны известных мужчин, которые женщины делают спустя 10–15 лет после событий, о которых идет речь.

“И насколько эти истории правдивы, мы до конца не знаем. Глядя на меня, как вы думаете, мне можно сделать непристойное предложение? Я считаю, что нет”, – заявила она.

Контекст:Loboda в 2004–2009 годах была участницей группы “ВИА Гра”, которую продюсирует Константин Меладзе.
Ани Лорак заявила, что российский продюсер Константин Меладзе предлагал ей условия работы, “лежащие в личной плоскости”, и мстил ей после отказа.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. В гражданском браке со своим продюсером Фалесой она прожила с 1997-го по 2005 год, а после разорвала отношения.
Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
С Константином Меладзе она сотрудничала в середине 2000-х, после того как ушла от своего продюсера и гражданского мужа Юрия Фалесы. 
По инициативе Константина Меладзе в 2007 году вместе с его братом Валерием Ани Лорак записала песню “Верни мне мою любовь”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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