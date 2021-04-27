Loboda о скандальном заявлении Ани Лорак: Как вы думаете, мне можно сделать непристойное предложение?

“Знаете, столько спекуляций на эту тему? Многие женщины просто пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов. А я за то, чтобы они все-таки жили”, – отметила певица.

Она в целом подвергла сомнению заявления о домогательствах со стороны известных мужчин, которые женщины делают спустя 10–15 лет после событий, о которых идет речь.

“И насколько эти истории правдивы, мы до конца не знаем. Глядя на меня, как вы думаете, мне можно сделать непристойное предложение? Я считаю, что нет”, – заявила она.

Контекст:Loboda в 2004–2009 годах была участницей группы “ВИА Гра”, которую продюсирует Константин Меладзе.

Ани Лорак заявила, что российский продюсер Константин Меладзе предлагал ей условия работы, “лежащие в личной плоскости”, и мстил ей после отказа.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. В гражданском браке со своим продюсером Фалесой она прожила с 1997-го по 2005 год, а после разорвала отношения.

Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

С Константином Меладзе она сотрудничала в середине 2000-х, после того как ушла от своего продюсера и гражданского мужа Юрия Фалесы.

По инициативе Константина Меладзе в 2007 году вместе с его братом Валерием Ани Лорак записала песню “Верни мне мою любовь”.

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