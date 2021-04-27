 

Впервые за 20 лет: апрельский снегопад установил рекорд в Подмосковье

27.04.2021, 12:54, Разное
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В подмосковной Кашире во вторник образовался снежный покров высотой 17 сантиметров. Это произошло из-за снегопада, обрушившегося на весь столичный регион.

Таким образом погода 27 апреля установила рекорд XXI века: прежде самые обильные апрельские снегопады в городе выпадали лишь 21 апреля 2009 и 2015 года. В центре погоды “Фобос” добавили, что так много снега выпало около девяти часов утра, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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