Ученые: Анализ мочи на рак предстательной железы показывает агрессивность заболевания

Ученые Университета Восточной Англии создали анализ мочи на рак предстательной железы, который может рассказать об агрессивности болезни. Новый экспериментальный тест назвали ExoGrail.

Группа исследователей сообщает, что новая разработка позволит сократить на 35% число ненужных биопсий рака предстательной железы. Это самое частое онкологическое заболевание мужчин Великобритании, которое развивается очень медленно. Чаще всего тест на рак предстательной железы включает различные анализы крови, цифровое ректальное исследование DRE, МРТ-сканирование, инвазивную биопсию. Но доктора часто стараются понять, какая же опухоль будет агрессивной, что приносит трудности принятия решения о лечении для большинства мужчин.

Дэн Брюэр, научный сотрудник медицинской школы при Университете Восточной Англии, рассказал, что злокачественный процесс предстательной железы отвечает за многочисленные смерти от онкологии у мужчин. Необходимо улучшать диагностику и прогнозировать исходы у больных раком предстательной железы, чтобы минимизировать чрезмерное диагностирование и терапию у мужчин, имеющих агрессивное течение болезни, особенно если это можно совершить без инвазивной биопсии. Этот вид диагностики приносит больным и системе здравоохранения психологические, экономические и социальные издержки.

Исследователи разработали тест мочи ExoGrail и объединили 2 источника биомаркеров – измерение белка-маркера EN2 и уровня экспрессии 10 генов, которые взаимосвязаны с рисками возникновения рака предстательной железы. Его создали на ранее изученных тестах ExoMeth и PUR. Также тест был проверен на образцах мочи 207 пациентов, которым проводили биопсию на рак предстательной железы в больнице Норфолка и Норвичского университета.

Когда исследователи составили результат анализа мочи с результатами биопсии, то было ясно, что тест демонстрирует, у каких больных был именно злокачественный процесс предстательной железы, а у каких нет. ExoGrail также мог дать оценку рисков для пациентов и выделить те, которым инвазивная биопсия принесла бы пользу.

Итоги опытов демонстрируют, что использование данных из нескольких неинвазивных источников биомаркеров может улучшать оценки риска у людей, у которых подозревают рак предстательной железы перед инвазивной биопсией. Специалист также дополнил, что новое исследование мочи не только укажет есть ли рак у человека, но и покажет настолько агрессивна болезнь, что позволит больным и докторам выбрать правильную тактику лечения. Также это поможет сократить число ненужных биопсий на 35%.

Директор программы Movember Пол Вилланти сообщил, что исследователи гордятся тем, что поддерживали разработку теста ExoGrail в рамках проекта Глобального плана действий по биомаркерам мочи. Неинвазивные тесты, которые способны продемонстрировать, насколько агрессивна болезнь у мужчины, поможет сократить число болезненной процедуры и гарантирует то, что доктора быстрее подберут правильную терапию.

Источник: dni24.com