 

Названы простые шаги для предотвращения камней в почках

27.04.2021, 12:50, Разное
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Медики назвали простые шаги, которые нужно предпринимать для предотвращения образования камней в почках. Они не представляют угрозу для жизни, но способны вызывать дискомфорт и сильную боль. Как правило, с данной проблемой сталкиваются люди в возрасте от 30 до 60 лет.
Камни в почках представляют собой твердые отложения минералов и разных солей. По словам врачей, они передаются с кровью и оседают в уретре. У пациента в данном случае появляются определенные симптомы: высокая температура, повышенное потоотделение, боль в животе и яичниках, тошнота и рвотные позывы, кровь в моче или же инфекции.

Медики связывают образование камней в почках с рядом факторов. Человек может принимать некоторые лекарства, пить недостаточно воды, иметь патологии, при которых в моче повышается уровень определенных веществ.

Для предотвращения подобной проблемы важно пересмотреть пищевые привычки. Медики советуют пить больше воды, исключить из рациона газированные напитки и уменьшить потребление соли.

Источник: www.express.co.uk



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