Nissan повысила в апреле цену на три кроссовера в России

Компания Nissan в апреле нынешнего года подняла цену на три кроссовера. Изменения были зафиксированы в ходе проведения мониторинга российского авторынка.

Стоимость кроссовера Nissan Qashqai увеличилась на 1-1,4%. Теперь этот автомобиль можно приобрести в ценовом диапазоне 1,41-2,11 миллиона рублей. Кроссовер Nissan X-Trail увеличился в стоимости на 1,1-1,5% до 1,8-2,48 миллиона рублей. На 1,4-1,8% подорожал Nissan Murano. Это транспортное средство на российском рынке доступно за 2,9-3,6 миллиона рублей.

Сообщается, что ранее японская компания пересмотрела цены на кроссовер Terrano в пользу увеличения. По итогам первого квартала дилеры в РФ продали 13,7 тысячи автомобилей марки Nissan. Этот показатель ниже прошлогоднего на 25%.

Источник: tarantas.news