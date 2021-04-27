 

Nissan повысила в апреле цену на три кроссовера в России

27.04.2021, 12:50, Разное
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Компания Nissan в апреле нынешнего года подняла цену на три кроссовера. Изменения были зафиксированы в ходе проведения мониторинга российского авторынка.
Стоимость кроссовера Nissan Qashqai увеличилась на 1-1,4%. Теперь этот автомобиль можно приобрести в ценовом диапазоне 1,41-2,11 миллиона рублей. Кроссовер Nissan X-Trail увеличился в стоимости на 1,1-1,5% до 1,8-2,48 миллиона рублей. На 1,4-1,8% подорожал Nissan Murano. Это транспортное средство на российском рынке доступно за 2,9-3,6 миллиона рублей.

Сообщается, что ранее японская компания пересмотрела цены на кроссовер Terrano в пользу увеличения. По итогам первого квартала дилеры в РФ продали 13,7 тысячи автомобилей марки Nissan. Этот показатель ниже прошлогоднего на 25%.

Источник: tarantas.news



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