 

«Колыбельные» мелодии помогают пожилым людям справляться с бессонницей

27.04.2021, 12:48, Разное
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Специалисты Национального фонда сна США (National Sleep Foundation) считают, что пожилым людям необходимо спать минимум 7-8 часов в сутки для полноценного восстановления организма. Но, как правило, они спят немного меньше и обычно у них короче фаза глубокого сна. Это создает серьезные риски для их здоровья: так, в недавнем исследовании ученые обнаружили тесную связь между нарушениями сна и риском нейродегенеративных заболеваний. У пожилых людей, которым на засыпание требуется от 30 минут и больше, вероятность развития деменции в течение пяти лет была на 45% выше.

Ученые из Национального университета Ченг Кунг в Тайване решили оценить эффективность различных способов преодоления проблем со сном у людей старшего возраста, сосредоточившись главным образом на пользе успокаивающей музыки. Они проанализировали пять исследований, в которых участвовали в общей сложности 288 пожилых пациентов с нарушениями сна.

В этих работах сравнивалась эффективность прослушивания музыки перед сном и медикаментозных методов лечения, а также воздействие ритмичных мелодий и успокаивающих. Примерно половина добровольцев слушала перед сном разную музыку, другие получали терапию от бессонницы, либо вообще не принимали никаких лекарств.

Результаты показали, что прослушивание приятной музыки с медленным темпом в течение 30 минут значительно улучшило засыпание и качество сна пациентов по сравнению с ритмичными мелодиями. Музыкальная терапия также оказалась эффективнее снотворных средств. Ученые предположили, что она может снижать уровень стресса и тревоги, замедляя дыхание и частоту сердечных сокращений.

Авторы обзора также выяснили, что максимальный эффект достигается после четырех недель лечения бессонницы «колыбельными». «Музыкальная терапия безопасна, проста в применении и может эффективно улучшить качество сна у пожилых людей», — заключили ученые.



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