Мнение: Письмо: “Мертвый такой жук”

Сами разбирайте это письмо, друзья.

gil_23

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо Вам за разбор моего последнего письма.

https://evo-lutio.livejournal.com/1345322.html

Он мне очень помог.

Я отлепилась от бывшего мужа. Стала делать шаги по укреплению ресурса экономики. Меня перестало шатать. Сейчас мы почти не общаемся. Я стараюсь не обращаться к нему лишний раз.

Через неделю после разбора мы пошли со старшей дочерью в театр и попали на комедию абсурда. Это было невероятно. Я осталась под огромным впечатлением. Решили возобновить походы в театр на регулярной основе. Но постановка в другом театре совсем не зашла. Тогда я стала искать подобное и вышла на театральную студию. Подписалась на них. А они на меня. И в том числе режиссёр этой студии. Я посмотрела, что у него подписок больше, чем подписчиков и не стала обольщаться. Через несколько дней он отправил реакцию на мою сторис с танцами. Я в ответ смайл.

Он: Весело”.

Я: ” Зовите, сделаем вам весело”. (Мы иногда проводим танцевальные пати для студентов). Потом я же написала, что иду на его постановку в театре через пару недель, на детский спектакль.

Он спросил: “А вы посещали спектакли нашей студии?”

Я ответила нет.

Он: эх.

Я: Вообще эх.

Я видела, что спектакль студии через неделю, но я должна была вернуться с фестиваля вина из другого города, провести 3 тренировки с похмелья и вечером идти в театр не казалось такой уж хорошей идеей. Но после этого решила купить билеты, а там как пойдёт.

А ещё смешно было, что со мной должен был пойти мужчина. Но он перепутал время и не пришёл. В итоге я оказалась там одна. Пришла в студию. В подвал. И сразу увидела его. Он сидел на подоконнике в худи и кепке и болтал ножкой. В своём аккаунте он в чб и казался более монументальным и серьёзным.

Спектакль был на разрыв, антиутопия, агрессия, актёры в непосредственной близости к зрителю. Финал грустный был очень, я злилась немного, что заставили плакать, у меня и в жизни этого полно, думаю, пусть молодёжь ходит на такое. А потом песня была и он подпевал там, за пультом своим, всем телом. Растрогалась, в общем. Родина, власть, насилие, жизнь, смерть, боль. И он такой остро чувствующий, неравнодушный.

И после этого мы начали общаться. На Вы. Прилично. Я не стала мониторить возраст и женат ли. Но паровоз мой уже видимо поддал пару.

Вот это мой основной запрос. Моя корона равенства, мой паровоз. И ещё моё неадекватное поведение после секса. Я плачу всё время после оргазма с ним. Ему было очень странно это в первый раз. Он подумал, что я наоборот не могу прийти к разрядке, и мне грустно. А всё наоборот. Мне не грустно. Мне прекрасно. И хочется признаваться в любви. Но боюсь его ещё больше напугать. Хотя я уже 100 раз призналась. Косвенно.

Я сразу отрефлексировала свой интерес. Начала просыпаться в хорошем настроении, знала, что увидимся ещё на детском спектакле. Мы увиделись, он сдержанно поздоровался до и в конце вышел, чтобы я его похвалила. А я не очень, конечно, умею хвалить. Но старалась, как могла, реально такого ещё не было в нашем городе.

И всё. Больше повода для встреч у нас не было.

Мы иногда переписывались. Он говорил, что устаёт. Что ни на что нет времени. Нет сил. Что он однолюб. Я спросила: “Искусство?” Он ответил: “Театр”. Я понимала, что наверняка так и есть, большая загруженность, и что у нас дисбаланс. Потому что меня знакомство с ним окрыляет и усталости нет никакой, и я бы конечно с радостью с ним встретилась. А он вроде сам пишет, но развивать ничего не хочет. Мёртвый такой жук.

В общем, на встречу вытянула его я сама. Говорю, наверное, как представишь, что нужно со мной встречаться и впечатлять, так сил нет. А меня не надо впечатлять, я уже достаточно впечатлена.

В кафе мы сидели через стол и общение было похоже на интервью. Я видела, что он действительно уставший и немного преодолевает себя. Впечатляет все таки и сейчас выгорит окончательно. Когда он решил мне показать свой клип, я поняла вот мой шанс. Соскочила с дивана, рюкзак в одну сторону, подушки в другую! Ту тууу! Он не ожидал, конечно: “Что ты крушишь тут всё?” Потом мы сидели плечом к плечу. Смотрели его шедевр. Потом я спросила всегда ли он в кепке ходит и сказала, что надо ему массаж головы сделать, раз он устал. Стянула её. Было смешно. А ему ещё и немножечко страшно. После он предложил меня домой отвезти. Он немного стеснялся, что машина не айс, типа хорошая в ремонте. Я говорю, а у меня вообще машины нет. Он: “А дача есть”? Хах

Во время поездки рассказал, что были отношения которые закончились полгода назад. И то, как он это рассказал дало мне понять, что шансов мало у меня, конечно. Что чувства к той женщине ещё есть. Амбивалентные. И мой паровоз подостыл. А ещё было смешно, я спросила, как к нему можно обращаться и он сказал по имени отчеству. Хм, ок. На прощание я его поблагодарила по имени отчеству.

В конце недели он позвал на премьеру в другой театр. Вместе. Я оделась, как женщина. В юбке в пол. Спектакль оказался очень длинным и местами просто невыносимым. Но уйти было нельзя и мы сидели, как сообщники, держались за руки. А он ещё пришёл очень заведенным, проблемы были по работе. Я тайком на него смотрела и думала, какой он красивый. А ещё сделала вид, что хочу ему что-то сказать и лизнула его в щеку. Он потом спросил, что это было. Я сказала: “Захотелось пошалить”. Он говорит: “Шали, люблю, когда шалят”.

И вот видно уже, что я не очень адекватная. А потом я ещё и рыдать начала после секса. Ёмаё. Я списала это на пмс, высокую его СЗ для меня и долгое ожидание. Но, это происходит каждый раз. Слезинка, да скатится. В кафе возвращаюсь из уборной, а на мне капля, я просто кранами модных заведений не умею пользоваться, а он говорит: “Что опять плакала? Вечно вот ходишь, плачешь по туалетам”. Хах.

Я не знаю, что страшнее, что он думает, что я просто давно сексом не занималась, а это не так. Секс найти дело не хитрое. Или то, что я очевидно люблю его гораздо сильнее, и это могут быть щипцы. Слезы мои, признания косвенные.

Я говорила, ему, что у меня такого раньше не было. А он думает я просто куку.

Однажды он рассказал, что у него недавно была очень сильная депрессия, что он лежал и вообще не мог себя заставить что-то делать. Я спросила когда, он ответил 2 недели назад. Я говорю: “То есть 2 недели назад я тебя уже любила, а у тебя была депрессия?!”

Или спрашиваю у него: “Ты объективно стал лучше выглядеть или ты мне за время общения стал ещё больше нравиться?” А он правда похорошел, помолодел как-то. Хотя он итак меня младше немного. Бенджамин Баттон.

А ещё я как-то незаметно для себя стала его немного опекать, с котлетами приезжаю, посуду мою, в последний раз вот, пока мылся пропылесосила, обувь почистила, холодильник перебрала. Он творческий и занятой очень, устаёт, времени нет. Но не думаю, что это его напрягает. Я это делаю быстро и плохо, я вообще мало, что хорошо делаю. Заботиться хочу о нем. Люблю не могу. Но вот не знаю, как бы не скатиться в слишком большой дисбаланс. Пока вроде границы открыты.

А ещё он иногда спрашивает: “Ну что, как жить будем?” Озадаченно как-то. Я сначала отшучивалась, типа: “Ну как раньше, только чуть более счастливо”. Потом только поняла, что это для меня более счастливо, а для него то не факт. Потом просто плечами пожимала. В последний раз говорю: “Почему ты меня все время об этом спрашиваешь?”

Он выражал недовольство тем, что я рано уезжаю от него, потому что у меня ребёнок, собаки, работа. Но я то понимаю, что если бы этого у меня не было, я бы вообще ходила за ним как тень. Хорошо, что у меня все это есть, конечно.

Помогите, остудите, дайте прогноз.