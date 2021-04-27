Мнение: Вернется ли миллиардер в Россию?

Прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева по делу, связанному с картиной Леонардо да Винчи «Спаситель мира».

Эта история началась еще в 2013 году, когда Рыбловлев купил «Спасителя мира» за $ 127,5 млн.. А потом кто-то ему нашептал, что картина столько не стоит, что коллекционера облапошили, мол, гражданин Швейцарии Ив Бувье купил картину за 80 миллионов долларов, а перепродал Рыболовлеву с наваром в 47,5 миллионов…

В январе 2015 года Рыболовлев обвинил Бувье в мошенничестве — якобы арт-дилер завысил цены на картины известных художников на общую сумму в 1 миллиард евро. Рыболовлев купил у арт-дилера в общей сложности 38 картин (работы Рене Магритта, Густава Климта, Леонардо да Винчи и многих других художников) на сумму около 2 млрд. долларов.

В феврале 2015 года Бувье приехал к Рыболовлеву в Монако для того, чтобы обсудить очередную сделку, но был арестован. Разбирательство было прекращено лишь в 2019 году, когда суд Монако решил, что расследование, которое предшествовало аресту арт-дилера, было предвзято.

На решение суда, по всей видимости, повлияло то, что в ноябре 2017 года в Нью-Йорке на аукционе Christie’s «Спаситель мира» был продан за $ 450,3 млн. Это притом, что стартовая цена картины была $ 100 млн. Именно столько планировал выручить Рыболовлев. Но ему вроде бы фартануло. Но вскоре выяснилсь, что не очень.

Потому что Ив Бувье забросал прокуратуры нескольких стран жалобами на Рыболовлева. В 2018 году в Монако Рыболовлеву предъявили обвинения в коррупции, якобы он использовал свои связи с руководством полиции Монако и министром юстиции княжества для обеспечения благоприятного исхода своей тяжбы с Бувье.

Теперь вот и прокуратура Швейцарии взяла Рыболовлева в оборот…

Куда податься бедному миллиардеру? Хоть возвращайся на ПМЖ в Россию…

На снимке: картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» на аукционе Christie’s в Нью-Йорке, фотография отсюда

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