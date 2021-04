Принц Уильям и принц Гарри пришли к важному соглашению ради принцессы Дианы

Отношения принцев Гарри и Уильяма пережили множество проблем за последние два года – и “мегзит”, и скандальное интервью Меган Маркл и самого Гарри телеведущей Опре Уинфри, и обвинения в расизме, на которые первому пришлось ответить старшему брату, и многое другое. Одним из камней преткновения был мемориальный фонд матери принцев, принцессы Дианы. Летом прошлого года они решили, что все будущие поступления будут поровну разделены между благотворительными организациями братьев.

На днях братьям снова пришлось обсудить важный вопрос, и опять он касался их матери. Британский HELLO! сообщил, что герцог Кембриджский и герцог Сассекский дали свое официальное согласие на то, чтобы свадебное платье их матери было выставлено публично. Это историческое событие, так как платье станет частью экспозиции впервые за 25 лет. С согласия 38-летнего Уильяма и 36-летнего Гарри свадебное платье Леди Ди станет частью временной выставки Historic Royal Palaces в Кенсингтонском дворце. Позже платье станет главным экспонатом выставки Royal Style In The Making. Она откроется в оранжерее бывшего лондонского дома принцессы 3 июня и продлится до января 2022 года.

Принцесса Диана вместе с принцами Уильямом и Гарри, 1993 год

Принцесса Диана по праву считается одной из модных икон XX века и эталоном женственности. В июле 1981 года, когда 19-летняя Диана выходила замуж за принца Чарльза, она была в платье цвета слоновой кости с 8-метровым шлейфом, а голову украшала драгоценная фамильная тиара. Многие посчитали, что свадебное платье стало настоящей катастрофой: оно было неудобным, громоздким, избыточно украшенным и мятым. Шлейф был самым длинным в истории монарших свадеб, но из-за него невеста еле двигалась и выглядела неестественно. А главной проблемой стало то, что тафта помялась прежде, чем Диана предстала перед женихом. Но это не помешало платью стать культовым и войти в историю.

Платье Дианы было сделано из шелковой тафты, украшенной антикварными кружевами, ручной вышивкой, стразами и 10000 жемчужинами. В 1981 году его стоимость составляла 9 тысяч футов стерлингов, но в 2020 году эксперты оценили его уже в 151 тысячу фунтов стерлингов. Этот наряд, напоминающий платья диснеевских принцесс, создали для Дианы дизайнеры Элизабет и Дэвид Эмануэль. На случай непредвиденных обстоятельств были сделаны две точные копии этого свадебного платья, которые, к счастью, не понадобились. Сейчас одна из копий хранится в музее мадам Тюссо в Лондоне, а оригинал находится в родовом поместье Спенсеров Althorp под присмотром брата Дианы, Чарльза Спенсера. Принцесса Диана и принц Чарльз, 1981 год

